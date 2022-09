Marco Mengoni, il nuovo singolo è ‘Tutti i miei ricordi’

Da venerdì 16 settembre è in radio e digitale ‘Tutti i miei ricordi’, il nuovo singolo di Marco Mengoni che anticipa ‘MATERIA (Pelle)’.

Si intitola Tutti i miei ricordi (Epic Records Italy / Sony Music Italy) il nuovo singolo di Marco Mengoni, dal 16 settembre in radio e digitale. Il brano anticipa ‘MATERIA (Pelle)’, secondo album del progetto discografico ‘MATERIA’, la cui pubblicazione è attesa per il prossimo 7 ottobre. A firmare la traccia sono, insieme allo stesso artista, Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini, che ne ha curato anche la produzione come DRD.

Sul tappeto sonoro di Tutti i miei ricordi la voce di Marco emerge energica e racconta di una presa di coscienza dell’importanza del passato. Perché certi ricordi che saranno la “schiena contro il vento” per affrontare il futuro. Un testo intenso e malinconico su cui l’arrangiamento ritmato e coinvolgente parla di contaminazione, consapevolezza e onestà.

Tutti i miei ricordi , infatti, ha in sé il seme della contaminazione, degli incontri inaspettati e dei mondi differenti che si amalgamano perfettamente pur mantenendo le proprie peculiarità. E così il mondo del clubbing si fonde con i tanti strumenti suonati in questo brano, dagli archi ad elementi più inaspettati come la body percussion.

Il progetto ‘MATERIA, che si completerà con un terzo lavoro a formare una trilogia, continua così a pochi giorni dal tour autunnale ‘Mengoni Live 2022’. L’artista, dopo le prime date negli stadi, riparte dai palazzetti mettendo a segno una serie di date già sold out. Si seguito il calendario aggiornato:

2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) DATA ZERO / SOLD OUT

(Grana Padano Arena & Theatre) DATA ZERO / 3 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) / SOLD OUT

(Grana Padano Arena & Theatre) / 5, 7 e 8 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) / SOLD OUT

(Mediolanum Forum) / 10 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum)

(Mediolanum Forum) 12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour) / SOLD OUT

(Pala Alpitour) / 14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena) / SOLD OUT

(Unipol Arena) / 16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena) / SOLD OUT

(Vitrifrigo Arena) / 18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

(Nelson Mandela Forum) 21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport) / / SOLD OUT

(Palazzo dello Sport) / / 22 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

(Palazzo dello Sport) 27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)

I biglietti per la quarta data di Milano, per il live di Firenze, per la seconda tappa di Roma e per la serata a Eboli di MENGONI LIVE 2022 sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it

