‘Fitzcarraldo ​​​​​​​- Opera Performance su Battello’, la prima opera lirica inedita pensata per battello

A 40 anni dall'uscita del film 'Fitzcarraldo', debutta un'opera lirica che ha come protagonista Roma, a bordo di un battello.

Debutta il 16 settembre 2022 a Roma Fitzcarraldo – opera performance su battello, la prima opera lirica pensata per un battello in movimento sul Tevere. Un progetto visionario e innovativo – ideato e curato da Fabio Morgan per E45, composto da Francesco Leineri su libretto di Andrea Carvelli. Il tutto realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, che porta per la prima volta l’opera lungo il fiume della Città Eterna.

A 40 anni dall’uscita del film di Werner Herzog, debutta dunque un’opera performance che narra l’apocalisse della città di Roma. Attraverso il protagonista Fitzcarraldo disegna un possibile orizzonte di salvezza. L’Eroe visionario così diventa simbolo dello sforzo epico dell’uomo che sogna di forgiare a propria immagine la realtà. Nella dialettica poetica, grandiosa e struggente tra Uomo e Ambiente che necessariamente ne consegue.

Fitzcarraldo è la prima opera lirica inedita pensata per battello in movimento sul Tevere e racconta in modo esemplare la progettualità innovativa che Fabio Morgan porta avanti dal 2017 con La Città Ideale, festival diffuso che abita strade, piazze, luoghi inconsueti e parchi di Roma con un programma variegato di esperienze uniche di prossimità tra spettatori e artisti, attraverso innovativi format creativi.

«Fitzcarraldo è un progetto utopico, che porterà spettatrici e spettatori al centro della giungla urbana che è Roma, visita poetica delle rovine del passato e della decadenza del presente – dichiara Fabio Morgan – ma che, attraverso il protagonista Fitzcarraldo, disegna un possibile orizzonte di salvezza. Realizzare questo progetto è stato come spostare una montagna, un’impresa straordinaria fatta grazie ai partner istituzionali che hanno sostenuto il progetto e alla collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. La nostra città può trovare un nuovo respiro e il Tevere, sulle sponde del quale Roma è nata, può essere una delle fonti vitali e creative da cui poter ricostruire nuovi percorsi».

Fitzcarraldo: opera performance su battello è realizzato da E45, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, con il sostegno di Roma Capitale, Zètema Progetto Cultura e il supporto del Ministero della Cultura

Per prenotazioni: fitzcarraldo2022@gmail.com

Per maggiori informazioni: www.E45.it

Foto: Giulia Castellano