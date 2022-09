Limbo Festival: musica, cibo e natura nella tenuta Il Ciocco di Barga

Dal 9 all'11 settembre al via la seconda edizione del Limbo Festival nella tenuta Il Ciocco di Barga (Lucca). Tutte le info.

Tutto è pronto per la seconda edizione del Limbo Festival, che si terrà dal 9 all’11 settembre 2022 nella tenuta Il Ciocco di Barga (Lucca).

La lineup definitiva vede i dj set di Prins Thomas, Jimi Jules, Pional, Luca Bacchetti, Cinthie, Benjamin Fröhlich, Desiree, Iñigo Vontier, Markeno, Vitamina Jeans, Piero Perelli, Løvetempo, Franchi Bro, Daniele Dubbini, Philipp & Cole, David Brilli.

La musica – che genera armonia tra le civiltà e le religioni e riesce a evocare riti e tradizioni – sarà quindi grande protagonista del festival. Quest’anno, in particolare, la rassegna si ispirerà alla metafora della tribù, intesa come la condivisione di esperienza e la diversità come ricchezza.

Uno spirito che verrà incarnato anche attraverso degustazioni enogastronomiche, attività sportive e occasioni di incontro e dialogo. Ad integrazione del programma, anche talk, panel e masterclass gratuite che saranno occasione di incontro e dialogo su gastronomia e tradizioni vinicole, fotografia e arti visive, musica e benessere. Per completare l’esperienza, sarà possibile praticare trekking, escursioni, bike, yoga e meditazione, circondati dai colori e dai profumi della Toscana e immersi nella macchia mediterranea.

Non mancheranno piatti e prodotti tipici con cui gli ospiti potranno scoprire i sapori della cucina toscana e le eccellenze enogastronomiche locali. Seguendo un approccio sperimentale, lo chef Francesco Piacentini si occuperà del ristoro proponendo street food durante il giorno e piatti gourmet alla sera.

Limbo Festival, la bellezza de Il Ciocco

Per il secondo anno consecutivo Limbo Festival si svolgerà nella tenuta Il Ciocco. Si tratta di un resort con diverse tipologie di strutture ricettive. Due ristoranti, un villaggio sportivo e 42 chilometri di sentieri e percorsi ciclabili che attraversano un’area naturalistica di seicento ettari.

Nato negli anni ‘60 con l’obiettivo di valorizzare la montagna e le sue tradizioni, Il Ciocco è stato il primo polo turistico alberghiero italiano in grado di offrire ospitalità, svago, sport e benessere in un’unica soluzione. Gli chalet saranno a disposizione degli ospiti del festival che desiderano pernottare in struttura. Accoglienti baite in legno, in cui respirare l’atmosfera tipica della montagna senza rinunciare al comfort di una stanza d’hotel con cucina attrezzata, riscaldamento autonomo, veranda e posto auto.

Info e biglietti:

www.limbofestival.com

https://www.limbofestival.com/tickets

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/limbo-festival-2022/181734