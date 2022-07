‘Summer Song of the Week’, TikTok Italia sceglie l’ultima hit di Irama

Da venerdì 29 luglio, ‘PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM’ è la ‘Summer Song of the Week’ di TikTok Italia promossa in tutta Europa.

È Irama l’artista che TikTok Italia ha scelto per l’iniziativa Summer Song of the Week – lanciata lo scorso 8 luglio dal Regno Unito –, volta a promuove la migliore musica del momento in Europa. A partire dal 29 luglio, infatti, spetta al nostro Paese proporre un brano per far ballare l’intera community europea. Si tratta della hit PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM che sarà promossa per un’intera settimana sulla piattaforma in tutto il vecchio continente.

Il brano, dopo le proposte di UK, Germania e Francia, sarà in evidenza nella sezione Suoni su tutti i mercati europei. A seguire, i brani scelti da Spagna, Svezia e Paesi Bassi per arrivare alla fine dell’estate in un crescendo di grande musica.

Grafica da Ufficio Stampa TikTok

“PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM è un mix esplosivo urban con influenze caraibiche e tropicali con uno slang cosparso di italiano, spagnolo e inglese”, racconta Irama. “Un brano dal ritmo contagioso [che] fa incontrare la cultura mediterranea e il genere dembow, originario della Giamaica. Fin dal primo giorno sono stati tantissimi i video su TikTok che hanno usato questo suono. In ogni mio progetto la piattaforma ha trovato un modo nuovo e originale per accompagnare la mia musica.”

Irama e la musica su TikTok

Il rapporto tra Irama e TikTok, infatti, è da sempre molto stretto a partire dal racconto esclusivo del dietro le quinte al Festival di Sanremo. Inoltre, l’artista ha scelto TikTok per presentare attraverso una LIVE il suo ultimo album ‘Il giorno in cui ho smesso di pensare’. E l’ultimo singolo estivo è già stato utilizzato dalla community in oltre 60 mila video, mantenendosi tra le canzoni estive più apprezzate. Non a caso, da inizio luglio, è presente nella playlist Hot 50 x Estate (la classifica settimanale dei cinquanta brani estivi più utilizzati dagli utenti italiani).

“Tutti noi associamo la musica dell’estate ad alcuni dei momenti più belli della nostra vita”, afferma James Underwood, Music Content Strategy & Operations di TikTok Europa, commentando l’iniziativa. “Contando su un ritorno alla normalità, siamo davvero felici di poter rilanciare la Summer Song of the Week e dare visibilità ad alcuni artisti incredibili di tutta Europa, offrendo allo stesso tempo alla community TikTok un’ulteriore opportunità per scoprire nuova musica”.

Oltre alla sezione Suoni, che presenta playlist costantemente aggiornate, per l’estate 2022 TikTok propone in app l’hub La Musica, Per Te. In questo spazio, gli utenti possono scoprire ed essere sempre aggiornati su nuovi trend, hashtag, generi musicali, artisti e playlist di TikTok.

Foto da Ufficio Stampa Warner Music