LAZIOSound Festival, gli appuntamenti del weekend a Santa Severa

LAZIOSound Festival, sabato 23 luglio spazio alla dance e a Dimitri from Paris per il festival di Regione Lazio.

Musica per tutti i gusti nel weekend che chiude LAZIOSound Festival, il principale appuntamento annuale con il programma musicale della Regione Lazio. Sul palco i giovani talenti vincitori di LAZIOSound Scouting 2022 in apertura di Dimitri from Paris (23 luglio). Annullato, causa Covid, il live dei I Solisti Aquilani & Daniele Orlando (24 luglio). Si terrà al suo posto un concerto gratuito per il pubblico del quartetto di sassofoni finalisti di LAZIOSound, già previsti.

DJ, presentatore radiofonico, remixer, producer, con una carriera che dura da tre decenni. Dimitri from Paris, l’eclettico dj greco con cittadinanza francese, il 23 luglio farà ballare il pubblico con il suo sound mix di culture ed etnie differenti. Una selezione sofisticata dunque, pensata per intrattenere il suo pubblico mentre lo introduce a nuova musica, aprendo le orecchie e gli occhi a nuove possibilità e nuovi artisti. Ad aprire la serata #GODISAPRODUCER saranno i PITCH3S, vincitori della categoria God is a Producer LAZIOSound Scouting 2022.

A seguire, il 24 luglio sarà il momento della grande classica di #ILoveMozart. Annullato causa Covid il concerto dei Solisti Aquilani e Daniele Orlando con le Quattro Stagioni di Vivaldi previsto per il 24 luglio 2022.

LAZIOSound è un programma realizzato dalla Regione Lazio, con il supporto di LAZIOcrea, nell’ambito del programma regionale delle Politiche Giovanili GenerAzioniGiovani, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Biglietti 4 euro + DP acquistabili su DICE.FM.