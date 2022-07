La Milanesiana: a Bormio una serata dedicata allo sport

Proseguono gli appuntamenti de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, a Bormio (Sondrio). Sabato 23 luglio in Piazza Del Kuerc – come consuetudine de La Milanesiana – si fondono sport, letteratura e cinema con ospiti speciali la campionessa del nuoto Federica Pellegrini e la scrittrice Elena Stancarelli (è di quest’anno il suo ultimo romanzo Il tuffatore per la Nave di Teseo).

Introduce Elisabetta Sgarbi. La serata comincia con il prologo letterario di Elena Stancanelli. Dialogano Federica Pellegrini, Elena Stancanelli e Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport. Segue la proiezione di Federica Pellegrini – Underwater, il film documentario Amazon Exclusive prodotto da Fremantle e diretto da Sara Ristori, che segue da vicino gli ultimi anni di carriera della leggenda del nuoto Federica Pellegrini, con particolare riferimento alla faticosa marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 e la tanto agognata finale nei 200 metri stile libero (2020, 101′).

Inizio ore 21.00. Ingresso libero.

Appuntamento in collaborazione con Comune di Bormio, Bormio Marketing, Proloco, Provincia di Sondrio, Comunità Montana, BIM, Banca Popolare di Sondrio, Rotary Bormio, Rotary Precotto Milano.