La Mandolanza: interessante esordio intitolato ‘Tri-golum’

In contemporanea con lo psych-folk degli Orange 8 ecco che, in tempo di pandemia, nasce e si sviluppa un nuovo e interessante progetto di grandi […]

In contemporanea con lo psych-folk degli Orange 8 ecco che, in tempo di pandemia, nasce e si sviluppa un nuovo e interessante progetto di grandi prospettive. E così, come Yuri Gagarin chiuso in un abitacolo riesce a raggiungere spazi inesplorati, grazie a un mandolino risalente all’epoca sovietica Sergio Ferrari (Orange8 e mente creativa de La Mandolanza), costretto all’immobilità durante il lockdown, esplora suoni e melodie che viaggiano nello spazio e nel tempo. Dall’India al Medioriente, passando per il Mediterraneo e sorvolando il Sud America fino in Africa, in un tempo che salta senza logica dal Rinascimento fino all’avanguardia. Valentina Criscimanni (anche lei negli Orange8) contribuisce a questa ricerca musicale, apportando arrangiamenti con i tanti strumenti a disposizione: harmonium, kalimba, lira, chitarra acustica e un utilizzo della voce come ulteriore strumento, pur non facendo mancare melodie riconducibili alla forma della canzone contemporanea. In poco tempo si formano i presupposti per vari brani pronti ad essere condivisi con altri musicisti. E questi rispondono ai nomi di Riccardo Verni, batterista e studioso di tabla da molti anni. I ritmi dispari di alcuni brani richiamano la musica classica indiana e, per non creare arrangiamenti troppo riconducibili a qualcosa di già esistente, Riccardo sfrutta i suoi studi amalgamandoli con una fantasia intelligente, curiosa e mai banale. In aggiunta c’è l’apporto del piano elettrico dell’amico di vecchia data e già compagno musicale Federico Mieli. Il tutto in funzione di un sound che rimescola le carte in tavola con virate di psichedelia, funky e linee di basso progressive. Un progetto interessante e molto affascinante questo Tri-golum, già disponibile su bandcamp e su tutte le altre piattaforme digitali.

Prossimo evento live:

Venerdì 15 luglio Musicalie 2022 Monti Cecubi

info e prenotazioni: rassegnamusicalie@gmail.com

come Orange8 venerdì 8 luglio LagoGelato – Trevignano Romano (RM)

lamandolanza@gmail.com Facebook Instagram 389.9973463

Link di bandcamp:

https://lamandolanza.bandcamp.com/releases