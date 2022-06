Alessandra Celletti: ritorno a Bach

Il primo luglio esce su tutti i canali digitali il Preludio BWV 845 di J.S. Bach nell’interpretazione della pianista romana Alessandra Celletti. Un viaggio nel tempo alla ricerca delle radici della musica moderna.

In questo periodo di confusione e incertezza ho sentito il desiderio di tornare a Bach. La sua musica è preziosa e in ogni momento difficile ha su di me il potere di restituire calma ed equilibrio. La musica di Bach è una vera medicina per l’anima. Ho suonato tanto Bach ai tempi del Conservatorio e anche dopo il diploma con la mia amatissima insegnante Vera Gobbi Belcredi. Lei diceva che Bach non è il “padre” ma il “nonno” della musica. Questa sua affermazione mi faceva un po’ sorridere, ma è chiaro quello che voleva dire. Le radici di tutta la musica moderna affondano lì: nei suoi Preludi, nelle Fughe a più voci, nei Corali, in tutte quelle progressioni armoniche complesse e al tempo stesso così immediate. Suonare Bach è qualcosa di insostituibile eppure non lo avevo mai registrato prima d’ora. Finalmente mi sono decisa e comincio proponendo una delle sue pagine più celebri e più “semplici”: il Preludio in Do Maggiore BWV846 dal 1° libro del Clavicembalo Ben Temperato. Come sempre la mia attenzione è rivolta alla ricerca del colore del suono e all’equilibrio dinamico tra le note. Uscirà il 1° luglio su tutti i canali digitali come “singolo” davvero come fosse una “hit” pop. E chissà: magari spopolerà su tiktok.

Queste le parole della poliedrica e bravissima pianista e compositrice romana Alessandra Celletti per presentare il suo nuovo singolo. In questo caso una personale interpretazione del Preludio BWV846 di J.S. Bach (in uscita il prossimo primo luglio su tutti i canali digitali) che, unendoci alla sua solo apparentemente azzardata previsione, speriamo possa spopolare anche su tiktok (se questo può significare avvicinare le giovani generazioni alla buona musica e ai classici senza tempo).

Pianista, compositrice e talvolta cantante, Alessandra Celletti è stata anche definita il segreto meglio custodito della musica italiana. In realtà la sua attività musicale è molto fluida e ricca avendo registrato oltre 20 album da solista e avendo fatto concerti in Europa, negli Stati Uniti, in Africa e in India. Stimata interprete di Satie e della corrente minimalista Alessandra Celletti è amata dal suo pubblico per il modo “libero” e indipendente di costruire il suo percorso musicale e per l’ attitudine a passare da un genere all’altro con naturalezza e fantasia. Nasce in ambito classico e si diploma al Conservatorio di Roma, ma le sue esperienze musicali e artistiche si moltiplicano con improvvise deviazioni in un ambito musicale e creativo molto personale anche con collaborazioni di tutto riguardo, come quella con Hans Joachim Roedelius, pioniere dell’elettronica tedesca o, per restare in Italia, quella con Gianni Maroccolo e Franco Battiato.

