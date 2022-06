Il sound dell’estate 2022, su Apple Music le playlist di Alessandra Amoroso, Ghali e Marco Mengoni

Le playlist con il 'Sound dell'estate 2022' su Apple Music sono curate da Marco Mengoni, Alessandra Amoroso e Ghali.

Apple Music celebra l’arrivo dell’estate con tre speciali playlist Il sound dell’estate 2022, curate da tre grandi nomi della musica italiana. Alessandra Amoroso, Ghali e Marco Mengoni hanno selezionato personalmente i loro brani preferiti, appartenenti ai più disparati generi musicali, per dare un tocco di freschezza alle calde giornate estive in arrivo.

Il sound dell’estate 2022 di Alessandra Amoroso

Quello di Alessandra Amoroso è un viaggio in 20 brani per celebrare la bellezza della musica in tutti i suoi generi e in tutte le sue forme. Alessandra non ha tenuto conto di etichette o definizioni: la sua playlist spazia infatti dalle sonorità coinvolgenti di I love you baby di Jovanotti alle note distese di Electric di Alina Baraz feat. Khalid, passando per i suoni latini di Karol G con Provenza.

La Amoroso descrive così la sua selezione: «Chi dovesse ascoltare questa playlist potrebbe rimanere inizialmente stupito, perché è piena di suggestioni, suoni e mondi diversi. In realtà la scelta per me è molto semplice: ascolto tutto ciò che mi piace. Non c’è moda nella musica, né genere, né tendenza: c’è solo la musica e le emozioni che dà. Buon ascolto e buona estate a tutti!».

Ghali e Il sound dell’estate 2022

È una selezione di brani scelti per accompagnare le prossime calde giornate estive. Ghali ha inserito nella sua playlist un’ampia selezione di brani, da First Class di Jack Harlow fino ad arrivare ai grandi classici della canzone italiana come Il cielo in una stanza di Mina e ai ritmi reggae di Bob Marley and the Wailers con Could you be loved.

«Stanno arrivando le giornate più calde e più spensierate e queste sono le canzoni che ho scelto per accompagnarle. Dentro la playlist ci sono canzoni molto diverse fra loro che spero possano essere perfette colonne sonore per questo mese. Ci sono brani da ballare e brani pensati per momenti in cui fermarsi a riflettere. Buon ascolto!», commenta Ghali.

Il sound dell’estate 2022 di Marco Mengoni

La playlist di Marco Mengoni è all’insegna del relax con 20 brani che hanno ispirato la nascita del suo ultimo singolo No Stress. All’interno della playlist ci sono pezzi iconici della musica internazionale come Hold the line e Africa dei TOTO e Boys don’t cry dei The Cure ma anche il mood etereo di Sound and vision di David Bowie e hit tutte da ballare come Jupiter degli Earth, Wind and Fire. Non mancano i suoni urban contemporanei come quelli di Clap! Clap! e Martha Da’ro con Moving On e Sacrifice di The Weeknd.

«Puoi ascoltare No Stress, ballare sulle canzoni che hanno contribuito alla sua nascita, prenderti il tuo tempo: rilassarti e staccare la spina. Tutto questo nella mia nuova playlist Il sound dell’estate su Apple Music» afferma Marco Mengoni.



La serie Il sound dell’estate 2022 di Apple Music si arricchirà inoltre con nuove esclusive playlist in arrivo nelle prossime settimane.