Summertime 2022: ritorna la stagione estiva alla Casa del Jazz

Dal 5 giugno al 7 agosto Fondazione Musica per Roma presenta oltre 60 concerti e spettacoli con stelle italiane, jazz/rock legends, nuove tendenze, grandi orchestre, cross over e grandi pianisti. All’interno della manifestazione anche il festival I Concerti nel Parco/ Estate ‘22.

È stata presentata alla stampa e ritorna dal 5 giugno al 7 agosto Summertime, la stagione estiva prodotta da Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz. Oltre 60 concerti e spettacoli si susseguiranno sul palcoscenico all’aperto allestito nel parco di Villa Osio a Viale di Porta Ardeatina. E dopo due anni la rassegna ritorna finalmente alla massima capienza di 1000 posti e con un cartellone ricco di novità e sorprese e non solo per il pubblico di appassionati del jazz. Tra produzioni originali, stelle italiane, big band, ospiti internazionali e nuove tendenze – dichiara Daniele Pittèri AD della Fondazione Musica per Roma – la stagione estiva alla Casa del Jazz ritorna a proporre le migliori proposte del jazz contemporaneo. Abbiamo pensato il programma di quest’estate da un lato per gli appassionati del jazz, un pubblico molto esigente e preparato che conosciamo bene, che segue costantemente anche la programmazione all’Auditorium, e che dopo due anni di freno, ha chiaramente esigenza di qualcosa di più, di scoprire le novità della scena musicale o di costruirsi un percorso a seconda delle proprie preferenze che possono andare dai concerti di piano solo alla musica per big band. Dall’altro abbiamo pensato a sezioni del programma per chi ama più la musica d’autore o ai giovani che seguono la nuova scena soprattutto inglese, pensando che così si possano avvicinare ad esempio al jazz storico e al jazz italiano. Siamo contenti di presentare anche quest’anno all’interno di Summertime la stagione de I concerti nel Parco con i suoi spettacoli tra teatro canzone, danza, musica classica e world, così che aumenti in maniera esponenziale la contaminazione tra pubblici diversi. All’interno della programmazione di Summertime molte le prime assolute, le uniche date italiane e le produzioni originali rintracciabili nei numerosi filoni come quello delle Stelle Italiane del jazz in cui troviamo Dado Moroni che presenta in prima assoluta la nuova produzione “Itamela” (16/6), Giovanni Guidi che si esibisce in solo in un doppio concerto seguito da Furio Di Castri che rivisita Charles Mingus a cento anni dalla nascita (18/6), Maria Pia De Vito con il nuovo progetto “This woman’s work” (19/6), e ancora Rosario Giuliani (21/6), Roberto Gatto (22/6), Fabrizio Bosso con Javier Girotto (24/6), il duo Mauro Campobasso e Mauro Manzoni in doppio concerto insieme all’Ettore Fioravanti Opus Magnum Sextet per una serata dedicata alle nuove uscite della Parco della Musica Records (30/6), il trio Rita Marcotulli/Ares Tavolazzi/Israel Varela per un concerto speciale in collaborazione con l’Ambasciata Messicana che compie 100 anni (2/7), Paolo Fresu in trio con Jacques Morelenbaum e Rita Marcotulli (14/7) e con il progetto dedicato a Ferlinghetti (6/8), Enrico Rava in concerto con il trio di Fred Hersch per una unica dara italiana (18/7). Ritornano questa estate i grandi protagonisti della scena internazionale: si parte con due giganti dell’avanguardia Anthony Braxton (7/6) e Roscoe Mitchell per una unica data italiana (8/6), e si prosegue con Mike Stern Band (10/7), Billy Cobham, Randy Brecker e Bill Evans insieme come Modern Standards Supergroup (11/7), John Scofield (12/7), Christian Mc Bride (13/7), Christone Kingfish Ingram (16/7); Roosevelt Collier (17/7), John Patitucci (1/8). Numerosi i concerti Cross Over che vedranno protagonisti tra gli altri Raphael Gualazzi (17/6), Vinicio Capossela per la prima volta alla Casa del Jazz (26/6), Alex Britti (25/7), Enzo Avitabile e Peppe Servillo (4/8), Fabio Concato con la Carovana Tabù (5/8). Un Focus particolare verrà dedicato alle Grandi orchestre con alcune produzioni originali di Musica per Roma in prima assoluta tra cui Franco D’Andrea e Orchestra “Sketches of 20th Century” con la partecipazione del PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista (14/6) e l’ensemble Grande Elenco Musicisti di Tommaso Vittorini (29/6). Questi concerti saranno anche registrati per diventare dischi live della Parco della Musica Records. Tra le altre formazioni in programma Young Art Jazz Ensemble diretto da Mario Corvini (9/6), Orchestra Giovanile di Jazz della Scuola Popolare di Musica Testaccio diretta da Mario Raja (20/6), ICP Orchestra featuring Han Bennink che compie 80 anni (23/6), MEJOrchestra diretta da Marco Tiso che dedica il concerto a Kurt Weill con le voci di Costanza Alegiani e Peppe Servillo (4/7), Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani (6/7), Libera Orchestra Jazz Italiano del Saint Louis (13/6), Lydian Sound Orchestra diretta da Riccardo Brazzale con David Murray (7/8). Una vera e propria rassegna nella rassegna sarà quella dedicata alle Nuove tendenze che presenta una ricercata selezione delle più interessanti proposte del jazz contemporaneo, quel territorio dove si incontrano jazz, soul, funk, hip-hop, elettronica e spoken word. Dopo un’anteprima con il trombettista Ambrose Akinmusire (6/7) i concerti si susseguiranno nella seconda metà di luglio con Nate Smith batterista pluri-candidato ai Grammy (15/7), Makaya McCraven produttore e batterista emergente definito da Down Beat come uno dei più influenti musicisti del prossimo decennio (21/7), i Sons of Kemet, uno degli ensemble più rappresentativi del nu-jazz (25/7), il visionario polistrumentista e compositore Louis Cole (26/7), la sassofonista anglo-guyanese Nubya Garcia (27/7), il produttore italiano, speaker e Dj Khalab (28/7), l’innovativo gruppo originario di Manchester dei GoGo Penguin (30/7). Tra i Grandi pianisti contemporanei si esibiranno Danilo Rea in piano solo (10/6), Fred Hersch in trio con Enrico Rava (18/7), Tigran Hamasyan (7/7), Hans Ludemann con Rita Marcotulli e Luciano Biondini per una produzione originale in collaborazione con l’Accademia tedesca di Roma (15/6), Enrico Pieranunzi e Antonello Salis in un progetto inedito che li vede per la prima volta in duo (27/7). L’edizione 2022 di Summertime sarà aperta il 5/6 da un evento in omaggio a Pepito Pignatelli, il fondatore nel 1974 del celebre locale Music Inn, per molti anni considerato untempio del jazz. Dopo la proiezione del documentario “Music Inn, arriva il jazz a Roma” di Carola De Scipio e Roberto Carotenuto introdotto da Enrico Pieranunzi e i racconti di Luciano Linzi e Marco Molendini, il concerto vedrà in scena alcuni dei musicisti italiani che sono stati protagonisti di quella stagione memorabile tra cui: Enrico Pieranunzi, Maurizio Giammarco, Dino e Franco Piana, Enzo Scoppa, Marcello Rosa, Carla Marcotulli, Rita Marcotulli, Antonello Salis, Danilo Rea, Enzo Pietropaoli, Giorgio Rosciglione, Gegè Munari, Roberto Gatto, Bruno Biriaco, Fabrizio Sferra.All’interno di Summertime 2022 torna anche il festival I Concerti nel Parco, Estate ‘22, diretto da Teresa Azzaro e giunto alla sua trentaduesima edizione e che, dopo un’anteprima con il pianista Francesco Tristano a Roma per presentare l’ultimo lavoro dedicato alla musica antica (31/5), presenta un fitto programma di prime assolute e date uniche contraddistinte da una visione multidisciplinare che abbraccia generi, linguaggi, personalità eterogenee: “Lettera a Pasolini”, la nuova produzione in prima assoluta dell’attore romano Francesco Montanari, scritta da Matteo Cerami e Davide Sacco che ne cura anche la regia, commentata musicalmente dal sax Stefano Di Battista (1/7), “Napoletana”, il nuovo omaggio di Mariangela D’Abbraccio alla sua Napoli che mette in scena grandi autori napoletani, classici e contemporanei (3/7), “Concerto mistico per Battiato“Torneremo Ancora”, un concerto omaggio per Franco Battiato ad un anno dalla morte con Simone Cristicchi e la partecipazione di Amara. (5/7); “Manos” unica data italiana dell’eccezionale duo pianistico formato da Omar Sosa e Marialy Pacheco (8/7); “An Evening with Suzanne Vega”, la grande cantautrice accompagnata da Gerry Leonard alla chitarra torna a Roma dopo cinque anni in esclusiva per I Concerti nel Parco (19/7). Con “The Beatles Live Again Magical Mystery Story ”, la performance di The Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool insieme l’appassionante storytelling di Carlo Massarini (20/7); “Italia Mundial 1982 – 2022” è lo spettacolo in cui Federico Buffa, giornalista e volto noto di Sky, assieme al pianista Alessandro Nidi, racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio in Spagna nel 1982 (20/7); “Le Quattro Stagioni by Zoomers” con L’Orchestra Giovanile di Roma è il concerto con i solisti Misia Iannoni Sebastianini e Gianmarco Ciampa, in cui le Le Quattro Stagioni di Vivaldi diventano il trampolino per raccontare la musica classica alle nuove generazioni. (24/7); “MPB” è il personalissimo tributo alla più bella musica popolare brasiliana di due autentici fuoriclasse carioca Yamandu Costa e Armandinho Macedo, per la prima volta insieme a Roma (29/7); “#Lepiùbellefrasidiosho” vede per la prima volta sul palco a far rivivere le sue celebri vignette, Federico “Osho” Palmaroli il noto vignettista satirico romano con il Furano Saxophone Quartet (31/7) ; “A Night with Sergio Bernal” con la Sergio Bernal Dance Company vede in scena il più importante e famoso ballerino spagnolo del momento, che firma le coreografie e la direzione artistica del progetto insieme a Ricardo Cue (2/8). Per finire grande chiusura, sempre all’insegna del ritmo e della festa, con “Nova Era”, una data unica in Italia, della Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGKO) diretta da Alexander Ora, che ci fa arrivare sound che miscela suoni e dei timbri della musica rom, klezmer, balkan e mediterranea (3/8).

SUMMERTIME 2022

5 GIUGNO – 7 AGOSTO

MAGGIO

MARTEDÌ 31

ANTEPRIMA I CONCERTI NEL PARCO

FRANCESCO TRISTANO “On Early Music”

Biglietto 15 euro

GIUGNO

DOMENICA 5

EVENTO DI APERTURA

“PEPITO, il principe del Jazz”

Omaggio a Pepito & Picchi Pignatelli, il Music Inn e il jazz a Roma

musica e racconti con Luciano Linzi e Marco Molendini

Biglietto 5 euro

Proiezione documentario “Music Inn, arriva il jazz a Roma” di Carola De Scipio e Roberto Carotenuto.

Introduzione di Enrico Pieranunzi

(ore 11 e 15 Sala concerti – ingresso libero con ritiro voucher online)

MARTEDÌ 7

ANTHONY BRAXTON SAXOPHONE QUARTET

Biglietto 25 euro

MERCOLEDÌ 8

ROSCOE MITCHELL QUINTET (unica data italiana)

Biglietto 25

GIOVEDÌ 9

YOUNG ART JAZZ ENSEMBLE “Piaf”

Biglietto 15 euro

VENERDÌ 10

DANILO REA solo

Biglietto 20 euro

LUNEDÌ 13

LOJI BIG BAND

Biglietto 10 euro

MARTEDÌ 14

FRANCO D’ANDREA ORCHESTRA (produzione originale/prima assoluta)

Biglietto 20 euro

MERCOLEDI 15

HANS LUDEMANN TEE featuring Rita Marcotulli, Luciano Biondini – (in collaborazione con Accademia Tedesca/prima assoluta)

Biglietto 15 euro

GIOVEDI 16

DADO MORONI “Itamela” (produzione originale/prima assoluta)

Biglietto 20 euro

VENERDI17

RAPHAEL GUALAZZI

Biglietto 30 euro

SABATO 18

GIOVANNI GUIDI solo/FURIO DI CASTRI “Furious Mingus”

Biglietto 20 euro

DOMENICA 19

MARIA PIA DE VITO “This woman’s work”

Biglietto 20 euro

LUNEDI 20

ORCHESTRA GIOVANILE JAZZ TESTACCIO

Biglietto 15 euro

MARTEDI 21

ROSARIO GIULIANI “Love in translation”

Biglietto 20 euro

MERCOLEDI 22

ROBERTO GATTO “Quartet” e “Imperfect Trio”

Biglietto 20 euro

GIOVEDI 23

ICP ORCHESTRA featuring HAN BENNINK 80

Biglietto 20 euro

VENERDI 24

FABRIZIO BOSSO/JAVIER GIROTTO “Latin mood”

Biglietto 20 euro

SABATO 25

ALEX BRITTI

Biglietto 35 euro

DOMENICA 26

VINICIO CAPOSSELA “Round one thirtyfive”

Biglietto 40 euro

MERCOLEDI 29

TOMMASO VITTORINI “Grande Elenco Musicisti” (prod.originale/prima assoluta)

Biglietto 20 euro

GIOVEDI 30

MAURO CAMPOBASSO-MAURO MANZONI/ETTORE FIORAVANTI OPUS MAGNUM SEXTET

Biglietto 15 euro

LUGLIO

VENERDÌ 1

I CONCERTI NEL PARCO (produzione originale/prima assoluta)

“LETTERA A PASOLINI” – FRANCESCO MONTANARI – STEFANO DI BATTISTA –

Biglietto 20 euro

SABATO 2

ISRAEL VARELA/RITA MARCOTULLI/ARES TAVOLAZZI in collaborazione con Ambasciata Messicana

Biglietto 20 euro

DOMENICA 3

I CONCERTI NEL PARCO

MARIANGELA D’ABBRACCIO “Napoletana” – (prima assoluta)

Biglietto 20 euro

LUNEDI 4

COSTANZA ALEGIANI & PEPPE SERVILLO + MEJORCHESTRA

“La musica di Kurt Weill”

Biglietto 20 euro

MARTEDI 5

I CONCERTI NEL PARCO

SIMONE CRISTICCHI feat. AMARA – “TORNEREMO ANCORA”-

Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 6

ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ GIOVANI TALENTI diretta da PAOLO DAMIANI

AMBROSE AKINMUSIRE

Biglietto 20 euro

GIOVEDI 7

TIGRAN HAMASYAN 3

Biglietto 20 euro

VENERDI 8

I CONCERTI NEL PARCO

OMAR SOSA E MARIALY PACHECO “MANOS” (data unica in Italia)

Biglietto 20 euro

DOMENICA 10

MIKE STERN BAND feat. DENNIS CHAMBERS

Biglietto 25 euro

LUNEDI 11

MODERN STANDARDS SUPERGROUP

feat. BILLY COBHAM / RANDY BRECKER / BILL EVANS

Biglietto 25 euro

MARTEDI 12

JOHN SCOFIELD “Yankee go home”

Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 13

CHRISTIAN MCBRIDE “Inside Straight”

GIOVEDI 14

PAOLO FRESU / RITA MARCOTULLI / JAQUES MORELEMBAUM

Biglietto 25 euro

VENERDI 15

NATE SMITH KINFOLK

Biglietto 25 euro

SABATO 16

CHRISTONE KINGFISH INGRAM

Biglietto 32 euro

DOMENICA 17

ROOSEVELT COLLIER

Biglietto 25 euro

LUNEDI 18

ENRICO RAVA + FRED HERSCH TRIO (unica data italiana)

Biglietto 25 euro

MARTEDI 19

I CONCERTI NEL PARCO

SUZANNE VEGA “AN EVENING WITH SUZANNE VEGA”

Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 20

I CONCERTI NEL PARCO

THE BEATBOX “THE BEATLES LIVE AGAIN “ Magical Mistery Story”

Biglietto 25 euro

GIOVEDI 21

MAKAYA MCCRAVEN

Biglietto 25 euro

VENERDI 22

I CONCERTI NEL PARCO

FEDERICO BUFFA “ITALIA MUNDIAL 1982 – 2022”

Biglietto 20 euro

SABATO 23

ENRICO PIERANUNZI/ANTONELLO SALIS (produzione originale/prima assoluta)

Biglietto 20 euro

DOMENICA 24

I CONCERTI NEL PARCO

ORCHESTRA GIOVANILE DI ROMA “CLASSICA BY ZOOMERS”

Biglietto 15 euro

LUNEDI 25

SONS OF KEMET

Biglietto 25 euro

MARTEDI 26

LOUIS COLE

Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 27

NUBYA GARCIA

Biglietto 25 euro

GIOVEDI 28

KHALAB

Biglietto 15 euro

VENERDI 29

I CONCERTI NEL PARCO

YAMANDU COSTA e ARMANDINHO “MPB” (Data unica in Italia)

Biglietto 20 euro

SABATO 30

GOGO PENGUIN

Biglietto 25 euro

DOMENICA 31

I CONCERTI NEL PARCO

FEDERICO PALMAROLI “OSHO”

#LEPIÙBELLEFRASI DI OSHO (prod. originale/prima italiana)

Biglietto 20 euro

AGOSTO

LUNEDI 1

JOHN PATITUCCI TRIO

Biglietto 25 euro

MARTEDI 2

I CONCERTI NEL PARCO

SERGIO BERNAL DANCE COMPANY “A NIGHT WITH SERGIO BERNAL”

Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 3

I CONCERTI NEL PARCO

BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA “NOVA ERA”-

Biglietto 20 euro

GIOVEDI 4

ENZO AVITABILE & PEPPE SERVILLO

Biglietto 20 euro

VENERDI 5

FABIO CONCATO + Carovana Tabù

Biglietto 30 euro

SABATO 6

PAOLO FRESU “Ferlinghetti”

Biglietto 25 euro

DOMENICA 7

LYDIAN SOUND ORCHESTRA + DAVID MURRAY (produzione.originale / prima assoluta)

Biglietto 20 euro