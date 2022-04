J Lord è il nuovo artista ‘UP NEXT ITALIA’ di Apple Music

J Lord è il nuovo artista ad essere inserito nel programma di Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta alla valorizzazione dei talenti emergenti.

«Ringrazio Apple Music per avermi incluso nel progetto Up Next Italia. – commenta J Lord – Ricevere questo supporto mi stimola a fare sempre di più affinché la mia musica arrivi a tutti».

Rapper napoletano di origini ghanesi classe 2003, J Lord ha saputo conquistare il consenso della scena urban affermandosi come il nuovo volto del rap italiano. Il 25 marzo 2022 ha pubblicato il suo album d’esordio No Money More Love, realizzato con la direzione artistica del producer multi-platino Dat Boi Dee. Nell’album spiccano le collaborazioni di Massimo Pericolo, Bresh, Vale Pain, Vettosi e Digital Astro. 15 tracce dai testi ruvidi e suggestivi, in cui convivono Napoli e New York, la mecca del rap che fa da sfondo a tutto il disco. L’album è anticipato dal primo singolo Karl Kani Flow, uscito il 7 marzo.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a elevare il talento delle stelle nascenti. Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere per farlo conoscere al suo crescente pubblico globale. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, J Lord si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga e Kaze.

Aggiungi la Playlist Up Next di Apple Music alla tua rotazione.