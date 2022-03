‘Piazza Grande’, l’omaggio di Pierdavide Carone a Lucio Dalla

Esce il 15 marzo Piazza Grande (distribuzione ADA Music Italy), l’omaggio di Pierdavide Carone a Lucio Dalla. Piazza Grande – scritta e composta da Lucio Dalla, Gianfranco Baldazzi, Sergio Bardotti e Ron – fu presentata al Festival di Sanremo nel 1972, dove si classificò all’8° posto. È indubbiamente uno dei brani più significativi della produzione musicale del cantautore bolognese. Oltre ad essere una tra le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.

A cinquant’anni dalla sua pubblicazione, Pierdavide Carone vuole ricordare con il suo personale omaggio questa ricorrenza. Sono infatti trascorsi dieci anni dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo di Lucio Dalla, poche settimane prima della sua scomparsa. Nel 2012, Lucio Dalla tornò sul palco del Festival a 40 anni dall’ultima partecipazione, accompagnando Pierdavide Carone con il brano Nanì, del quale fu anche coautore. Dalla in questa occasione ricoprì la duplice veste di cantante e di direttore d’orchestra.

«Ho scelto Piazza Grande perché, oltre ad essere uno dei manifesti più importanti della carriera di Lucio, festeggia un compleanno importante. I cinquant’anni dalla sua presentazione al Festival di Sanremo, dove si classificò ottava, e dalla conseguente pubblicazione su 45 giri. Una ricorrenza resa più speciale per me dal fatto che lui non tornerà più in gara al festival per i successivi quarant’anni quando, insieme al sottoscritto, parteciperà con Nanì. Il regalo più grande che un genio come lui potesse fare a un giovane come me. – racconta Pierdavide Carone – Quindi diciamo a Lucio lo dovevo. Ma non lo sento affatto come un obbligo, vista la bellezza della canzone e quanto in generale mi piaccia cantare le sue canzoni. Spero che anche a voi piacerà ascoltare questo mio regalo di compleanno a una splendida cinquantenne».