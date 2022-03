DallArenaLucio, il 2 giugno all’Arena di Verona una serata-evento per Lucio Dalla

A dieci anni dalla scomparsa, saranno i grandi nomi della musica italiana a rendere omaggio a Lucio Dalla. Giovedì 2 giugno si terrà infatti DallArenaLucio, una serata-evento dedicata al genio di Lucio Dalla, nella cornice dell’Arena di Verona.

«Ho fortemente voluto che questo evento si tenesse a Verona. – dichiara Gianmarco Mazzi, direttore artistico e AD di Arena di Verona Srl – Ero amico di Lucio e so quanto amasse l’Arena. Il nome dell’evento è un bellissimo omaggio per Verona e per il nostro monumento».