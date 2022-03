Irama, live esclusivo su TikTok il 2 marzo

Irama in una live esclusiva su TikTok racconta il nuovo album 'Il giorno in cui ho smesso di pensare'. Appuntamento il 2 marzo.

Dopo aver raccontato su TikTok il #DietroLeQuinte del suo Festival di Sanremo, Irama sarà ancora protagonista della piattaforma di intrattenimento con una TikTok LIVE esclusiva. Il live sarà di fatto un racconto particolare del nuovo album Il Giorno in cui ho Smesso di Pensare, uscito il 25 febbraio per Atlantic Records/Warner Music Italy.

LEGGI ANCHE: Irama, alla scoperta delle collaborazioni de ‘Il giorno in cui ho smesso di pensare’

Martedì 2 marzo dalle ore 18.00, Irama sarà in diretta sul suo profilo TikTok @irama esibendosi in alcuni pezzi dell’album in un video suggestivo diretto dal regista Mattia Benetti in sinergia con la fotografia di Nicola Civarelli e con la produzione del team di Borotalco TV.

La live in parte conterrà scene girate in una villa in pieno stile Liberty. Il fine è quello di corroborare l’intimo dialogo musicale tra Irama e Shablo. Alla villa si alternerà una dimensione più street e metropolitana. L’interno di un camion e il parcheggio circostante diventano luoghi in cui Irama duetta con Luca Faraone.

La community TikTok – piattaforma d’intrattenimento leader per i video brevi – potrà, simbolicamente, entrare in un modo unico nel mondo del nuovo album e dell’artista. Passando dalle atmosfere incalzanti anni ’80, alle melodie italiane, senza dimenticare alcune ritmiche caraibiche e atmosfere internazionali.