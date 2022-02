Sonic Park Matera, dopo Achille Lauro annunciato anche il live di Blanco

Dopo Achille Lauro, al Sonic Park Matera annunciato Blanco il 3 agosto. Tutte le info su prevendite e prezzi.

Blanco ha annunciato le date estive del Blu Celeste Tour che lo porterà a esibirsi live in dodici show esclusivi nei principali festival italiani. Tra questi, c’è anche il Sonic Park Matera, di cui Blanco è il secondo annuncio. Il nuovo festival che si inserisce così fra le più prestigiose venue musicali dell’estate 2022 grazie alla collaborazione fra Reverse Agency e Phoenix in stretta sinergia con gli enti locali. Il concerto di Blanco è previsto per mercoledì 3 agosto.

I biglietti sono disponibili in prevendita partire da martedì 8 febbraio alle ore 14.00 su Dice e Ticketone (38 euro posto unico – 50 euro early entry).

Oltre a Blanco, il Sonic Park Matera aveva già annunciato la presenza nella line up di Achille Lauro. Il concerto di Achille Lauro è previsto per il 17 luglio.

Blanco, voce tra le più dirompenti del panorama nazionale e rivelazione musicale del 2021, è reduce dal grandioso successo riscosso a Sanremo insieme a Mahmood grazie a Brividi. Il brano è il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita. Un nuovo record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella classifica global della piattaforma, oltre alle #1 posizioni nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali e l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia.