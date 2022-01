‘Joy’, la raccolta celebrativa con i brani iconici di Raffaella Carrà

Dall’8 marzo, anche nel formato Special Box, la raccolta celebrativa di Raffaella Carrà: ecco che cosa contiene ‘Joy’.

Esce l’8 marzo ‘Joy’, una speciale raccolta dedicata ai maggiori successi discografici di Raffaella Carrà. Il best of omaggia l’icona dello spettacolo per raccontarne ancora una volta la modernità, il carisma e la capacità di coinvolgere il pubblico. Targato Sony Music, ‘Joy’ è già in preordine e viene rilasciato in diverse versioni

Il doppio CD e doppio LP colorato rosa e rosso contengono un libretto con fotografie inedite dell’artista. Oltre a ciò, anche alcuni testi scritti per l’occasione da chi l’ha conosciuta da vicino. Per gli appassionati, poi, c’è uno Special Box in edizione numerata limitata, che comprende:

un doppio CD

un doppio Vinile effetto Splatter

il libretto con foto e testi inediti

una stampa della copertina autografata da Mauro Balletti, autore dell’artwork

il ‘Rainbow Megamix’ in Vinile 12” con sei brani remixati da Get Far

una T-Shirt celebrativa.

Foto Kikapress

La raccolta esce per la Giornata Internazionale della Donna (dal 4 marzo in digitale), con venti tra i brani i più rappresentativi della carriera di Raffaella Carrà. Ma non mancherà qualche chicca per i grandi appassionati. Ecco la tracklist completa di ‘Joy’:

A far l’amore comincia tu Tanti auguri Pedro Fiesta (Versione spagnola) Ballo Ballo (Versione originale dell’82) Tuca Tuca Ma che musica maestro Rumore Felicità, tà tà Qué Dolor (Versione spagnola originale dell’82) 0303456 (Versione del 1999) Sono nera E salutala per me Chissà se va Amicoamante Forte forte forte El Borriquito Latino Mi sento bella La Marimorena

Foto da Ufficio Stampa D. Mignardi