‘Anni Luce’, in anteprima il video del singolo di Dario Cuomo

Il 23 dicembre esce 'Anni Luce', il nuovo singolo di Dario Cuomo sotto Italian Music Records. In anteprima il videoclip del brano.

Esce il 23 dicembre Anni Luce, il nuovo singolo del cantautore Dario Cuomo, di cui oggi vi mostriamo il video in anteprima. Cuomo è la nuova scommessa di Italian Music Records, etichetta del Magic&Unique Group, media group con sede a Los Angeles e a Londra. L’etichetta è nata grazie al lavoro del pluripremiato compositore italiano di fama internazionale Louis Siciliano.

Dopo l’inaspettato successo de Il Tuo Sapore, uscito il 25 novembre 2021 e che ha segnato il debutto del cantautore con Italian Music Records, Anni Luce è un singolo nato per il Natale 2021, per augurare buone feste ai fan di Dario, ma anche per riflettere sul momento di passaggio, viaggiando sul filo di una malinconica distanza e di una perdita.

Anni Luce, infatti, canta il desiderio di avere accanto chi si ama. Un confronto faccia a faccia con il passato che porta a un presente malinconico ma che sa esprimere la nostalgia di un amore perduto.