Dario Cuomo: «Dal senso di smarrimento è nata nuova musica»

Il debutto di Dario Cuomo per Italian Music Records, etichetta fondata dal compositore Louis Siciliano, è segnato dal brano Il tuo sapore. Alla produzione artistica troviamo il chitarrista flamenco Alex D’Alessandro, che ha contribuito a creare l’universo minimal e onirico della canzone.

L’idea, ci spiega Dario, era quello di puntare «sul minimalismo».

«Ho iniziato pubblicando su YouTube. – ci racconta il cantautore – Mi sono creato un profilo e ho iniziato a pubblicare video voce e chitarra. Non so come sia successo, ma sono riuscito ad arrivare a Louis Siciliano, che crede in me più di quanto io creda in me stesso. C’è bisogno della stima degli altri. C’è stato un primo scambio di idee e poi di musica. Lui è rimasto affascinato da alcuni miei testi e mi ha consigliato il produttore. Da lì siamo partiti e abbiamo creato canzoni che presto usciranno».