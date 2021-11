‘Despierta’, il nuovo singolo dei Randomized Coffee con Noel GC

I Randomized Coffee pubblicano 'Despierta', nuovo singolo (Orianna/Sony Music México) in collaborazione con Noel GC.

Si intitola Despierta – letteralmente Sveglia! – il nuovo singolo uscito il 12 novembre per Orianna (Sony Music México) di Randomized Coffee. A dispetto delle sonorità esotiche, c’è tanta Italia in Despierta, perché la firma è quella di due produttori romani, Massimiliano Troiani e Tommaso Checchi, che insieme diventano Randomized Coffee. Da sempre cultori del suono analogico – con il cuore a Sud del mondo – i due DJ esplorano i territori musicali mixando ritmi africani e brasiliani con influssi latin, in un patchwork emozionale di suoni.

Nel corso degli anni hanno collaborato con numerosi musicisti e DJ. Tra questi Novalima, Kiko Navarro, Kalifa Kone, Kadi Coulibaly, Tony Cercola, Christian Vinci e N’Dinga Gaba. La voce di Despierta è invece quella dell’italo-argentina (ma romana d’adozione) Noel GC.