Dario Cuomo, il nuovo singolo è ‘Il tuo sapore’ per Italian Music Records

È disponibile in digitale ‘Il tuo sapore’, nuovo singolo di Dario Cuomo per l’etichetta del compositore Louis Siciliano.

Si intitola Il tuo sapore il nuovo singolo di Dario Cuomo per Italian Music Records, etichetta fondata dal compositore Louis Siciliano. Disponibile sulle piattaforme digitali, il brano è una ballad intensa con cui l’artista campano debutta nel roster della label con il supporto del brand Michelle Morelli. Alla produzione artistica il chitarrista flamenco Alex D’Alessandro che firma una traccia tra lo scanzonato e il malinconico.

Essenziale e minimale nei suoni, Il tuo sapore evoca paesaggi marini ed estivi su cui campeggiano chitarra e voce. È così che Dario Cuomo inaugura un nuovo percorso forte della gavetta maturata nei club e nei locali imbracciando sempre la sua fedele chitarra acustica. “Fin da quando ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo della Musica, ho sempre avuto un unico, grande desiderio”, racconta il musicista. “Condividere esperienze, emozioni, ricordi, intrecciare il mio vissuto, la mia storia, con quella di tantissime altre persone”.

“Credo esista un filo conduttore che ci leghi, noi tutti – continua Cuomo – un filo fatto di passione, di amore, di sensibilità. Un filo che ci rende più vicini, meno soli. È per questo che, quando parlo della mia Musica, mi piace definirla un rifugio per anime sensibili. Non qualcosa di astratto, ma un vero e proprio luogo emotivo”.

Crediti: Italian Music Records via HF4

E ancora: “Un posto caldo, accogliente, dove chiunque può sostarvi, anche solo per un momento, per sfuggire a quello che lo attende lì fuori: il gelido inverno dei sentimenti. E credo che tutto questo si possa fare solo in modo: cantando la Verità. La verità delle emozioni forti, delle pulsioni primordiali, delle passioni incontrastabili. La verità in cui tutti noi possiamo, davvero, immedesimarci e ritrovarci.”

Con Italian Music Records, il cantautore continua il suo cammino musicale sostenuto dal pluripremiato compositore nella giuria dei Grammy Awards. L’obiettivo è quello di valorizzare gli artisti emergenti italiani promuovendo l’eccellenza del Made in Italy anche nel fare musica.

