King Hannah: ‘All Being Fine’ è il nuovo singolo/video

In attesa del loro primo lp, intitolato 'I'm Not Sorry, I was Just Being Me' (in uscita per City Slang il 25 febbraio2022), la giovane band di Liverpool si conferma una delle più interessanti proposte indie degli ultimi tempi.

Il loro ottimo ep d’esordio era stata quasi una folgorazione e, quindi, con grande interesse, si attende l’uscita per City Slang (25 febbraio 2022) del primo album che sarà intitolato I’m Not Sorry, I was Just Being Me. I King Hannah di Hannah Merrick e Craig Whittle nascono da un incontro particolare: lei è cresciuta in un piccolo villaggio del Galles prima di trasferirsi a Liverpool, lui l’ha notata diverse volte in band precedenti. Poi sono finiti a lavorare nello stesso bar, e da lì a suonare assieme prima di ogni turno.

Dopo un po’ Hannah ha avuto il coraggio di far ascoltare la sua musica e i due hanno iniziato a scrivere assieme. Dopo essersi uniti a musicisti in perfetta sintonia con loro si è delineato un sound particolare e riconoscibile allo stesso tempo. Tell Me Your Mind and I’ll Tell You Mine (il loro primo ep) era un lavoro intrigante e suggestivo contraddistinto da lunghe cavalcate chitarristiche e voce sognante. Un ep che aveva catturato l’ascolto grazie ad una sapiente miscela utilizzando ingredienti dream-pop, psichedelia e una voce sussurrata. In attesa dell’album, in questo nuovo singolo la band sembra espandere ancora di più i propri orizzonti. Immutato il sound, ma All Being Fine è decisamente più pulsante e groovy delle loro precedenti composizioni.

Il brano è caratterizzato da atmosfere ottimistiche all’esterno, sinistre all’interno. Il video, diretto da Whittle, è un abbinamento perfetto, che mostra la band al suo meglio: enigmatica, misteriosa, ma con un umorismo nero nello stile di David Lynch. All Being Fine è sicuramente un’ottima traccia che prepara il terreno per il resto di I’m Not Sorry, I Was Just Being Me, intriso, come si preannuncia, di paesaggi sonori cinematografici, spesso immersivi, punteggiati da testi cupamente romantici ed elettrizzanti in ugual misura. Scritto e poi registrato con gli altri musicisti della band (Ted White, Jake Lipiec e Olly Gorman) in soli otto mesi, l’album sarà così un’ulteriore conferma su alti livelli per questa spettacolare band che risponde al nome di King Hannah.

I’m Not Sorry, I Was Just Being Me Tracklist

A Well-Made Woman

So Much Water So Close to Drone

All Being Fine

Big Big Baby

Ants Crawling on an Apple Stork

The Moods That I Get In

Foolius Caesar

Death of the House Phone

Go-Kart Kid (HELL NO!)

I’m Not Sorry, I Was Just Being Me

Berenson

It’s Me and You, Kid

La band sarà finalmente in Italia, finora per due date a Milano e Genova

King Hannah 2022 EU TOUR

30/03/22 :De Kreun – Kortrijk (B)

31/03/22 :Pop Up du Label – Paris (F)

01/04/22:KGB – Langenberg (D)

02/04/22 :Badehaus – Berlin (D)

03/04/22 :Brotfabrik – Frankfurt (D)

04/04/22 : Helios 37 – Köln (D)

05/04/22 : Hebebühne – Hamburg (D)

07/04/22 : Neues Schauspiel – Leipzig (D)

08/04/22 :Meetfactory – Prague (CZ)

09/04/22 :Chelsea – Vienna (A)

10/04/22 :Heppel & Ettlich – Munich (D)

12/04/22 :Arci Bellezza – Milan (I)

13/04/22 :La Clacque (La Tosse Theatre) – Genova (I)

14/04/22 : KIFF – Aarau (CH)

15/04/22 :Bad Bonn – Düdingen (CH)

17/04/22 : Bitterzoet – Amsterdam (NL)

18/04/22 :Trix – Antwerpen (B)

20/04/22 : Oslo – London (UK)

21/04/22 :Clwb Ifor Bach – Cardiff (UK)

22/04/22 :Rough Trade – Nottingham (UK)

23/04/22 :Zanzibar – Liverpool (UK)

FOR MORE ON KING HANNAH

Twitter

Instagram