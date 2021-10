Oliver Onions e ‘Future Memorabilia’: «Un modo 2.0 di proporci al nostro pubblico»

Il 29 ottobre esce 'Future Memorabilia' degli Oliver Onions, arrangiato da Ricky Quagliato e ricco di featuring.

Gli Oliver Onions prendono quota con Future Memorabilia, il disco in uscita venerdì 29 ottobre per BMG, arrangiato da Ricky Quagliato. Parliamo di due tra i più famosi autori di colonne sonore al mondo, da Sandokan e Orzowei ai celebri film di Bud Spencer e Terence Hill.

«La cifra base del nostro creare musica è da sempre cercare di raggiungere il massimo per il divertimento di farlo. Così con molto entusiasmo abbiamo pensato a un nuovo vestito sonoro per i nostri più grandi successi, rivisitandoli nella forma più originale possibile grazie al preziosissimo lavoro di Ricky Quagliato e Quercus Production. Per anni li abbiamo ascoltati in un certo modo e l’idea di presentarli con questa rinfrescata strumentale e timbrica ci emoziona e ci rende euforici. È un modo 2.0 di proporci al nostro pubblico, e ci auguriamo che i nostri aficionados e nuovi fan riescano ad apprezzare i brani di Future Memorabilia». -OLIVER ONIONS

Nella grande macchina di Guido e Maurizio De Angelis, protagonista della fiammante cover cartoon affidata al fumettista e illustratore Denis Medri, le collaborazioni cross-genere spingono l’acceleratore. Così il duo impreziosisce la tracklist con tanti featuring speciali, oltre ai già noti Orzowei feat. Tommaso Paradiso e Banana Joe feat. Bud Spencer.

Oliver Onions e Future Memorabilia, tutto sul disco

Al blocco di partenza la versione 2.0 della mitica Dune Buggy (From The Future), bandiera mondiale degli Oliver Onions, indimenticabile colonna sonora di …altrimenti ci arrabbiamo!. A seguire l’energica accelerata di Bulldozer #63, drum machine, chitarre e cori.

Si fa strada nella giungla metropolitana della nuova Orzowei Tommaso Paradiso, che colora i ritornelli di questo vero e proprio inno. Sandokan indossa l’abito sofisticato e di grande impatto di Claudio Baglioni, reso unico dalle note della celebre violoncellista Tina Guo. Flying Through The Air (50th Anniversary) ci fa poi atterrare tra i ritmi tipicamente caraibici di Banana Joe Feat. Bud Spencer, omaggio al grande amico e attore a cinque anni dalla sua scomparsa.

La superstar tedesca Roland Kaiser gioca in casa al fianco degli Oliver Onions nella fresca Santa Maria Memorabilia. Elio e le Storie Tese si riuniscono per dare un tocco stravagante a La la la la lalla (Coro dei Pompieri) con il loro inconfondibile stile, mentre Sheriff assume un sapore d’oltreoceano con l’icona del grande schermo David Hasselhoff. Al rush finale, We Believe In Love, un’impennata d’amore con la grande voce di Elhaida Dani.