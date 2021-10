SALE: sabato 23 ottobre al Teatro Villa Pamphilj

SALE, vincitore di LAZIOSound Recording, incontra lo scrittore e giornalista musicale Felice Liperi per parlare del suo secondo album solista, Un eterno inutile presente, in uscita a novembre e prodotto da Ikona Concerti e Materiali Sonori.

SALE (nome d’arte di Eugenio Saletti), vincitore di LAZIOSound Recording, incontra lo scrittore e giornalista musicale Felice Liperi sabato 23 ottobre alle 16.30 al Teatro Villa Pamphilj di Roma. Nell’occasione il musicista e cantautore parlerà del suo secondo album solista Un eterno inutile presente. Il disco, che uscirà a novembre, è prodotto da Ikona Concerti e dalla storica etichetta discografica Materiali Sonori che ne curerà anche la distribuzione. Multistrumentista, 23 anni, SALE suona chitarre, basso, piano, tastiere. Il suo precedente disco L’innocenza dentro me (pubblicato nel 2019 da Materiali Sonori) era entrato nella cinquina dei finalisti delle Targhe Tenco 2019 come miglior esordio discografico. Nello stesso anno, SALE è stato anche finalista al Premio Bindi e al Premio De André. Il suo esordio, da giovanissimo, è stato come attore e cantante nel film tv per Rai Uno Un matrimonio, diretto da Pupi Avati (2013), eseguendo diversi brani in scena e nella colonna sonora. Canta poi i brani della colonna sonora della miniserie tv Mister Ignis. L’operaio che fondò un impero, andata in onda sempre su Rai Uno nel 2014. Dal 2015 partecipa attivamente al progetto internazionale della comunità di San Patrignano WeFree, effettuando dei laboratori di musica d’insieme realizzati nella sede della comunità. Dal 2015 è chitarrista e cantante della formazione Caracas, gruppo fondato da Valerio Corzani e Stefano Saletti. Nel 2016 ha collaborato con la Banda Ikona, il gruppo di musica mediterranea diretto da Stefano Saletti, partecipando al tour di presentazione del nuovo disco Soundcity. Nel 2017 partecipa alla realizzazione del CD Ghost Tracks di Caracas (Materiali sonori), nel quale canta due brani, esibendosi in diversi festival nazionali e internazionali. E’ ideatore e conduttore radiofonico del programma Music On per la Web Radio – Radio Rossellini. Nel 2020 si è diplomato all’Officina Pasolini, la scuola di alta formazione musicale diretta da Tosca. Un eterno inutile presente è una produzione realizzata nell’ambito del programma LAZIOSound di GenerAzioni Giovani e finanziata dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.

Teatro Villa Pamphilj – Roma – sabato 23 ottobre 2021 – ore 16.30

ingresso gratuito con prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:

Teatro Villa Pamphilj

largo 3 giugno 1849 | 00164 Roma

(ingresso Via di San Pancrazio 10 – P.zza S. Pancrazio 9/a)

Orari segreteria: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18

scuderieteatrali@gmail.com