Mario Biondi: «Boicottate le radio che programmano musica straniera»

Arriva a mezzo Facebook lo sfogo di Mario Biondi contro le radio che prediligono la musica straniera.

«Volete fare i rivoluzionari? – scrive il cantante – Volete fare qualcosa per la musica italiana? Boicottate tutte le radio che programmano musica straniera. Fatelo per una settimana, se non bastasse per due, ma siate coerenti e vedremo insieme se essere uniti per la musica può servire. Coraggio!».