Deap Vally: fuori nuovo singolo

Look Away è il brano che farà parte del nuovo ep, Digital Dream (Cooking Vinyl), del duo alternative rock californiano. Tante le collaborazioni: fra le altre quella con Jennylee, Kt Turnstall e Peaches.

Sono passati quasi cinque anni di distanza dal secondo album (Femejism) e le Deap Vally, duo alternative rock californiano formato da Lindsey Troy (chitarra, voce) e Julie Edwards (batteria e voce), tornano il prossimo 26 febbraio con un nuovo ep intitolato Digital Dream (Cooking Vinil). Digital Dream conterrà quattro nuove canzoni, tutte realizzate con la partecipazione di altri artisti, tra cui KT Tunstall e Peaches, Soko e Zach Dawes (Mini Mansions, The Last Shadow Puppets), Jamie Hince (The Kills) e Jenny Lee. Il primo singolo si chiama Look Away e vede il featuring di Jennylee delle Warpaint. L’ep è, inoltre, espressione di una nuova forma di scrittura e di registrazione ed è auto prodotto dalle stesse Deap Vally che hanno collaborato con l’amico di lunga data e sound engineer Josiah Mazzaschi (Jesun and Mary Chain, Idles), a differenza dei precedenti album che hanno visto Nick Zammer (Yeah Yeah Yeahs) al mixer. In dubbio da anni sul continuare ad essere un duo, Deap Vally, invece di diventare un trio, hanno intrapreso una nuova strada creativa e collaborativa, incrociando le proprie esperienze musicali con gli artisti presenti in Digital Dream, cooperando anzichè commissionando. Il risultato è una rinascita per Deap Vally, molto più di quanto loro stesse si aspettassero, rompendo le precedenti abitudini e lasciandosi trasportare dal flusso creativo, aggiungendo suoni e seguendo il ritmo dei brani, senza limitare alcun strumento. Le stesse Deep Vally hanno commentato: “L’EP Digital Dream è stata una straordinaria opportunità per noi per rimuovere tutte le barriere di stile dalla nostra musica e collaborare con alcune dei nostri artisti preferiti. Le canzoni di questo EP sono state composte in modo democratico, consentendo a tutti gli artisti di contribuire, dare forma e partecipare alla loro creazione. Scrivere queste canzoni riguardava il processo piuttosto che il risultato, incoraggiando tutti ad entrare in posti potenzialmente scomodi (cioè suonare e lasciare andare le nozioni preconcette di approccio e genere) mentre si sentivano al sicuro e senza giudicare. Vera alchimia musicale”. Digital Dream segue la collaborazione con Flaming Lips nel progetto Deap Lips, il cui omonimo album è stato pubblicato nel 2020. Inoltre l’ep è il primo di una serie di lavori di Deap Vally che vedranno la luce entro l’anno.

DEAP VALLY

‘Digital Dream’

ep digitale, 26 febbraio

Cooking Vinyl – The Orchard

Look Away (with jennylee (Warpaint)

Digital Dream (with Soko, Zach Dawes (Last Shadow Puppets, Mini Mansions)

High Horse (with Peaches and KT Tunstall)

Shock Easy (with Jamie Hince (The Kills)