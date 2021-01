‘Amici’: esce ‘Lady’, il singolo di Sangiovanni prodotto da Zef

Si intitola 'Lady' il singolo di debutto di Sangiovanni, che già spopola su TikTok. Ecco come lo descrive Sangiovanni.

Esce alle ore 24 di martedì 19 gennaio su tutte le piattaforme digitali Lady, il nuovo singolo di Sangiovanni. Lady è prodotto da Zef ed è scritto e interpretato dallo stesso Sangiovanni, premiato dal pubblico di Amici con la prima posizione in classifica durante lo speciale del programma andato in onda sabato scorso. E così Sangiovanni ha ottenuto l’anticipo di due giorni sulla data di pubblicazione rispetto agli altri pezzi in uscita.

LEGGI ANCHE: Amici 19, Martina Beltrami: «Quando avevo paura di rimanere sola»

«Ci sono due tipi di persone in amore e nella vita: quelle che insegnano a volare e quelle che volano. Poi ci sono quelle persone che nello stesso momento sono entrambe le cose. Io ho il coraggio e la pazienza di prendere un’anima così piccola e poggiarla su un piedistallo, trasformarla in un qualcosa di enorme. E tu?», dice Sangiovanni.

Il brano, a poche ore dalla sua uscita, è già diventato virale. Soprattutto su TikTok, dove spopolano video di ragazzi che ripetono il testo della canzone di Sangiovanni.

Nato a Vicenza, Giovanni Damian ha scelto il suo nome d’arte Sangiovanni giocando con l’appellativo Santo, visto che gli è sempre stato detto di non avere la faccia da bravo ragazzo. Vive a Vicenza con i genitori, il fratello e la sorella. Compirà 18 anni a gennaio. Ama giocare a tennis. Scrive canzoni da circa un anno. Si è presentato ad Amici cantando l’inedito Guccy Bag e il suo Prof di riferimento è Rudy Zerbi.