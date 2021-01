‘De Una Vez’, Selena Gomez canta in spagnolo: «Fiera delle mie origini»

Selena Gomez rilascia 'De Una Vez', il primo singolo in lingua spagnola in quasi dieci anni, e rivendica le proprie origini.

È disponibile in tutti gli store digitali il nuovo singolo di Selena Gomez, il primo in lingua spagnola in quasi dieci anni, De Una Vez. La Gomez, orgogliosa di riabbracciare le sue origini latine, ha voluto collaborare con i principali esponenti del genere.

Alla nascita della canzone hanno lavorato il produttore vincitore di numerosi Latin Grammy Tainy (Bad Bunny, J Balvin), Albert Hype, Jota Rosa e NEON16. Anche per il video Selena Gomez ha scelto un team di professionisti latini capitanati dietro la macchina da presa dal duo Los Pérez—Tania Verduzco e Adrián Pérez.

LEGGI ANCHE: Donald Trump, Selena Gomez contro i social network: «Avete deluso gli americani»

Il video rispecchia i temi della canzone ossia la guarigione, l’empowerment e l’amore raccontando la crescita personale e creativa di Selena all’interno di una casa che sembra essere venuta fuori da un racconto mitologico. Circondata da misteri e magie, Selena entra nelle varie stanze che rappresentano la sua evoluzione, un percorso che trova negli effetti speciali una via per essere raccontato. La sua voce rimane sempre al centro, amplificando il potere del suo messaggio.

«Sono immensamente orgogliosa delle mie origini. Cantare ancora in spagnolo mi ha fatto sentire ancora più forte e poi De una Vez è un meraviglioso inno all’amore» dice Selena Gomez.

La Latin Recording Academy ha recentemente conferito a Selena Gomez il premio come Leading Ladies of Entertainment per il 2020. Lo scorso anno ha inoltre vinto l’ Arts Award” alla 33ma edizione degli Hispanic Heritage Awards.