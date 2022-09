‘DanDaDan’ di Yukinobu Tatsu arriva in Italia il 21 settembre

J-POP Manga presenta l’atteso primo volume della serie shōnen 'DanDaDan' di Yukinobu Tatsu in doppia edizione.

Dopo averne annunciato l’uscita in Italia al Comicon 2022, J-POP Manga presenta l’atteso primo volume della serie shōnen DanDaDan di Yukinobu Tatsu. La serie uscirà in doppia edizione, regular e variant limited edition esclusiva per le fumetterie.

La serie da milioni di visualizzazioni, pubblicata in Giappone sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shueisha ha ottenuto la candidatura come miglior web manga alla settima edizione dei Next Manga Awards. Ha anche conquistato una nomination alla quindicesima edizione del prestigioso premio Manga Taishō. Arriva il 21 settembre in Italia in versione cartacea, in anticipo sugli Stati Uniti dove arriverà ad ottobre.

DanDaDan, la sinossi

Ken Takakura, uno studente di liceo che crede nei fantasmi ma non negli alieni, e Momo Ayase, sua compagna di scuola che la pensa in maniera opposta, stanno per dare corpo alla sfida più epica di sempre. Per determinare chi tra i due ci ha visto giusto, si accordano per visitare dei luoghi legati all’occulto e agli avvistamenti di UFO, certi di trovare prove sufficienti per smentire l’altro. Nelle loro mete, però, entrambi i ragazzi saranno attesi dalla stessa, sconvolgente risposta: nessuno dei due, in realtà, aveva torto!

Arriva in Italia l’originale shonen di formazione in chiave sovrannaturale che ha conquistato il Giappone, tra azione, ironia e fan

DanDaDan 1 sarà disponibile dal 21 settembre in tutte le fumetterie e librerie e negli store online. Nella prima tiratura dei volumi in edizione regular, sarà presente uno speciale segnalibro da collezione.