‘Soloist in a Cage’, il 21 settembre arriva il manga di Shiro Moriya

'Soloist in a Cage' arriva in Italia grazie a Star Comics in edizione Regular e Limited Edition. Dal 21 settembre.

Soloist in a Cage – opera in 3 volumi superbamente scritta e illustrata da Shiro Moriya – uscirà il 21 settembre con il volume 1 grazie a Star Comics. La storia racconta le vicende della piccola Chloe, intrappolata con il fratellino neonato a Prison City. La città-prigione è circondata da mura impenetrabili da cui non è possibile scappare. I detenuti, rassegnati al loro destino, si sono fatti la propria famiglia e, per questo, la città continua a crescere a dismisura.

In questo luogo gelido non smette mai di nevicare e vige la legge del più forte. Qui Chloe si nasconde in un appartamento insieme al piccolo Locke, che ama con tutto il cuore e che ha giurato di proteggere. I due riescono a sopravvivere grazie all’aiuto discreto dei vicini, che forniscono loro acqua e cibo. Ma, quando questi decidono di tentare il tutto per tutto e fuggire da Prison City, la vita dei due bambini subisce inevitabilmente un grande cambiamento.

Cosa deciderà di fare Chloe? Parteciperà a questo disperato piano di fuga o deciderà di rimanere tra il fango e la violenza di Prison City?

Soloist in a Cage, edizione Regular e Limited Edition

L’emozionante manga di genere psicologico, ricco di azione e dramma, è stato pubblicato sulla rivista online Shonen Jump+ dal 2018. In seguito, è stato riproposto sulla piattaforma internazionale MangaPlus. La serializzazione segue una particolare formula a stagioni, ognuna delle quali viene raccolta in ciascuno dei tre volumi che compongono l’opera.

Con i suoi spettacolari disegni, armonici ed estremamente dettagliati, Shiro Moriya riesce a catturare l’attenzione del lettore e rappresentare un mondo distopico e brutale – caratterizzato da un forte senso di tensione – ma dove sopravvive un barlume di speranza. Una piccola scintilla che darà il via al viaggio di Chloe.

Non mancano scene di violente battaglie che si susseguono, una dopo l’altra. L’autore – il cui stile di disegno, partendo da una classica impronta manga, si evolve strizzando l’occhio ai graphic novel occidentali e soprattutto al mondo del cinema – le rappresenta con grande intensità e brutalità.

Il primo volume arriverà in Italia il 21 settembre con l’edizione Regular e con una Limited Edition con box allegato, in cui sarà possibile raccogliere tutti e 3 i volumi che compongono la serie. Il manga sarà inoltre disponibile anche in digitale su Amazon, Kobo, Apple Books e Izneo.