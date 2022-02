‘Dien Bien Phu 8’, il manga di Daisuke Nishijima dall’esercito U.S.A ai Vietcong

Arriva 'Dien Bien Phu 8', il mangaka Daisuke Nishijima prosegue la narrazione della guerra del Vietnam vista da entrambi gli schieramenti.

Arriva un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO Publishing: l’ottavo volume della serie Dien Bien Phu di Daisuke Nishijima. In questo volume emerge il paradosso dell’identità del protagonista, giapponese che lavora come fotografo per l’esercito americano nel bel mezzo di un conflitto che non riguarda direttamente nessuno dei suoi due popoli. L’assurdità della guerra e l’orgoglio dei vietnamiti – per quanto divisi da una profondissima barriera ideologica – spiccano come forze fondanti di questo racconto.

«Nemici e amici, Nord e Sud, America e Vietnam. Un sentimento capace di far dimenticare ogni cosa. È questo l’amore?».

Questa serie amatissima e spietata – che sarà completa in dieci volumi – unisce l’accurata ricostruzione storica alla trama fiction dei protagonisti, offrendo uno sguardo inedito su uno dei periodi più bui della Storia mondiale. Il mangaka Daisuke Nishijima prosegue la narrazione della guerra del Vietnam vista da entrambi gli schieramenti: con gli sconvolgimenti dell’offensiva del Têt nel 1968, il conflitto è entrato nella sua fase più feroce. Per il protagonista Hikaru Minami, il reporter innamorato della giovane vietnamita a capo della resistenza, le cose non fanno che complicarsi.

Dien Bien Phu vol. 8 è disponibile in libreria e fumetteria dal 10 marzo 2022.

Daisuke Nishijima è nato a Tokyo ed è uno dei mangaka più influenti della scena giapponese. Ha realizzato numerosi manga, spaziando fra diversi generi senza mai perdere il proprio stile. Nel 2004 ha ottenuto il prestigioso Premio Seiun come Migliore Artista.