‘Chocolatier – Cioccolata per un cuore spezzato’, la nuova serie romantica di Setona Mizushiro

'Chocolatier - Cioccolata per un cuore spezzato', la nuova opera di Setona Mizushiro disponibile dal 16 febbraio.

Segnatevi la data, perché la nuova opera di Setona Mizushiro esordisce in libreria, fumetteria e negli store online dal 16 febbraio. Proprio così. J-POP Manga – dopo aver portato l’opera più famosa di Setona Mizushiro, Il gioco del gatto e del topo, un classico del boy’s love – porta in Italia il primo volume di Chocolatier – Cioccolata per un cuore spezzato.

Setona Mizushiro racconta il travagliato sentimento d’amore che tormenta il giovane Sota, un pasticcere perdutamente innamorato, sin dai tempi del liceo, della bellissima Saeko. Amore, gelosia e passione sono gli ingredienti di quest’opera dedicata al cioccolato. L’opera di Setona Mizushiro ha vinto il 36° Kodansha Manga Award nella categoria shojo. Ha inoltre ottenuto la nomination ai Tezuka Osamu Cultural Prize nel 2014.

Chocolatier – Cioccolata per un cuore spezzato

Sota, figlio di un fornaio e promettente allievo in una scuola di alta pasticceria, ha una relazione con Saeko, della quale è innamorato fin dai tempi del liceo. La forte differenza di classe sociale spinge, però, la ragazza tra le braccia dell’ex fidanzato, un importante uomo d’affari. Accecato dall’amore, Sota ignora gli evidenti segnali del tradimento, finché non viene infine lasciato, per giunta nel giorno di San Valentino. In cerca di una svolta, il giovane parte così per la Francia, luogo ideale per affinare le sue abilità di pasticciere e dare una svolta alla propria carriera. Ma, soprattutto, per riconquistare Saeko, il suo amore perduto, con un debole per il cioccolato.