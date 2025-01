‘Firefly Wedding’ di Oreco Tachibana: amore e sangue nel romance nominato ai Kodansha Manga Award 2024, disponibile dal 29 gennaio.

Arriva in libreria dal 29 gennaio per J-POP Manga la serie Firefly Wedding, scritta e splendidamente illustrata da Oreco Tachibana. Ambientata nel Giappone di fine Ottocento e candidata come Miglior Shojo ai Kodansha Manga Award 2024, la storia segue l’affascinante figlia di un conte e un freddo e spietato sicario professionista: le loro strade si incrociano per uno strano scherzo del destino.

Epoca Meji. Satoko Kirigaya è la bellissima figlia di un conte, ma una malattia la condanna a una vita breve. Tutto ciò che desidera è un matrimonio vantaggioso per la sua famiglia. La sua vita viene sconvolta quando un misterioso sicario, Shinpei Goto, viene incaricato di ucciderla. Spinta dal disperato desiderio di vivere il più a lungo possibile, Satoko avanza una proposta al suo assassino. Sposatevi con me, ve ne prego! Se lo farete, potrete ottenere tutto ciò che desiderate…!. Non è che una falsa promessa per avere salva la vita, ma Shinpei prende invece molto seriamente le sue parole e Satoko si ritrova, suo malgrado, obbligata a tener fede all’impegno preso.

Oltre alla versione regular, il primo volume di Firefly Wedding sarà disponibile su tutti i canali di vendita anche con una esclusiva copertina variant. Una novità da non perdere per chi ha amato Il mio matrimonio felice e La Luna e l’Acciaio ed è alla ricerca di una nuova storia romantica ricca di suspense e colpi di scena. A questo link è possibile leggere la preview delle prime pagine del volume.