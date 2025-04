Fino al 13 aprile, a Tarquinia la mostra di PAGINEaCOLORI (gratuita) espone albi illustrati su natura e mondo vegetale.

Dal 22 marzo al 13 aprile, nel cuore di Tarquinia – negli spazi di Palazzo Bruschi Falgari – è possibile visitare gratuitamente la mostra di illustrazioni di PAGINEaCOLORI. L’esposizione, che sarà visitabile tutti i giorni, presenta una selezione di 16 albi illustrati di autori e illustratori italiani e stranieri, ispirati al mondo vegetale.

Le tavole esposte offrono un’infinità di spunti per dialogare sulla potenza generativa del seme, sulla necessità della cura per coltivare, far crescere e maturare, sull’appartenenza di alberi e piante al regno dei viventi e al cosiddetto popolo delle piante, sul rapporto tra seme e terra, fiore e frutto, trasformazione ed evoluzione. Un’occasione per riflettere sulla pace necessaria con il mondo vegetale, per affrontare problemi globali come fame, migrazioni di massa, desertificazione, inquinamento e cambiamenti climatici.

PAGINEaCOLORI: le illustrazioni in mostra

Si potranno ammirare le illustrazioni tratte da L’ultima isola di Ji Hyeon Lee (Orecchio Acerbo, 2023) e da Les pins di Lisen Adbåge (Cambourakis, 2023). E ancora L’albero e la città di Lida Ziruffo (Edizioni Clichy, 2024), La matita di Hyeeun Kim (Terre di mezzo, 2023), Come nascono gli alberi di Charles Berbérian (Franco Cosimo Panini Editore, 2024)e La natura di Emma Adbåge (Camelozampa, 2021).

Esposti anche L’uomo con il cappotto verde di Davide Calì e Irene Penazzi (Lapis, 2024), La terra respira di Guia Risari e Alessandro Sanna (Lapis, 2024), La natura di Yuval Zommer (Gallucci Editore, 2023), L’albero e il fiume di Aaron Becker (Feltrinelli Editore, 2024), Caduto, la seconda vita degli alberi di Valentina Gottardi, Danio Miserocchi e Maciej Michno (Cocai Books, 2023). Infine Il tuo nido è il mondo di Carl Norac e Anne Herbauts (TopiPittori, 2023), Flower power, la forza gentile delle piante di Olaf Hajek (Rizzoli, 2021), Come un albero di Maria Gianferrari e Felicita Sala (Rizzoli, 2021), In un seme – Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie di Beti Piotto e Gioia Marchegiani e Il germoglio di Britta Teckentrup (Uovonero, 2021).

I laboratori domenicali della mostra e gli extra

Nell’ambito della mostra, si terranno laboratori dedicati ai bambini, tra i 6 e gli 11 anni, che si svolgeranno nelle sale della biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli. Il 6 aprile, alle 16,30, l’illustratrice Gioia Marchegiani terrà il laboratorio creativo Il taccuino del collezionista di semi. Si conclude, il 13 aprile, alle 16,30, con il laboratorio creativo dell’illustratrice e direttrice artistica di PAGINEaCOLORI Roberta Angeletti Per fare tutto… ci vuole un fiore… Ma forse uno non basta!.

In collaborazione con il Cinema Etrusco Arthouse di Tarquinia nasce inoltre la sezione speciale PAGINEaCOLORI Extra, dedicata ai lungometraggi di animazione selezionati per la loro originalità e innovazione nel trattare i temi ambientali: il 6 aprile, alle 10,30, c’è la proiezione di Nina e il segreto del riccio.

Informazioni

La mostra è a ingresso libero. Gli orari di visita sono dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30, la domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30 Per partecipare ai laboratori domenicali è necessaria l’iscrizione (richiesto un contributo di 2 euro), inviando una email a laboratoripagineacolori@gmail.com. Per informazioni e prenotazioni alle proiezioni dei film è possibile chiamare lo 0766 1949247 o scrivere a etruscocinema@gmail.com.