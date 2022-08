Tutti i volumi per scoprire la storia (a fumetti) di She-Hulk

Volete scoprire la storia a fumetti di She-Hulk? Ecco tutti i volumi editi da Panini Comics disponibili in libreria e online!

In occasione dell’arrivo di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie Marvel Studios disponibile su Disney+, Panini Comics propone una selezione di volumi perfetti per scoprire la genesi e le storie dell’avvocata specializzata in casi legali che coinvolgono i superumani.

Marvel-Verse: She-Hulk

Tutti sanno chi è Bruce Banner, ma quanti conoscono sua cugina Jennifer Walters? Ecco a voi una brillante avvocata che un giorno si ritrova il potere di trasformarsi nella fortissima She-Hulk. Marvel-Verse: She-Hulk è una selezione di cinque racconti dedicati all’affascinante e inarrestabile Gigantessa di Giada, ideali per i nuovi lettori che vogliono conoscere le sue origini.

Prezzo: € 9,90

Pagine: 112

Rilegatura: Brossurato

Formato: cm 15×23

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

She-Hulk: Legge e disordine

Cospirazioni, combattimenti, battaglie legali e una buona dose di ironia sono al centro di She-Hulk: Legge e disordine, serie scritta da Charles Soule (Death of Wolverine) e illustrata da Javier Pulido (Hawkeye) e Ron Wimberly (Wolverine and the X-Men), per la prima volta raccolta in un unico volume. Con un nuovo studio legale da mandare avanti, un’assistente che potrebbe essere ben più di ciò che sembra e un numero di nemici in costante aumento, stavolta Jennifer Walters potrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba. Specialmente se si pensa che tra i suoi clienti ci sono Kristoff Vernard, il figlioccio del Dottor Destino, e Capitan America in persona! Ma questo non è niente, perché all’orizzonte si preannuncia il processo del secolo, che vedrà Jen scontrarsi in tribunale con Matt Murdock!

Prezzo: € 33,00

Pagine: 320

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18.3X27.7

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

La sensazionale She-Hulk

L’omnibus di She-Hulk è la pubblicazione che non dovrebbe mancare nelle collezioni di ogni appassionato Marvel. Questo volume di grande formato raccoglie l’indimenticabile ciclo completo scritto da John Byrne, autore che ha dato nuova linfa al personaggio e reso la saga iconica grazie al frequente utilizzo dello sfondamento della quarta parete (già dalla copertina). Tra gli ospiti presenti nelle storie ci sono anche Spider-Man, Mr. Fantastic, Babbo Natale e… John Byrne stesso.

Prezzo: € 69,00

Pagine: 672

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18.3X27.7

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

She-Hulk di Dan Slott

She-Hulk di Dan Slott raccoglie per la prima volta in un unico volume omnibus il fondamentale ciclo della Gigantessa di Giada scritto da Dan Slott. Una raccolta di storie divertenti e originali destinate ad avere un grande impatto anche sull’Universo Marvel di oggi. Sulla Terra, Jennifer Walters ha affrontato i casi più impensabili e ora è arrivato il momento per lei di esercitare la professione forense… nel cosmo! Spider-Man vs. il Daily Bugle, Titania, il Tribunale Vivente, Kid Due Pistole, gli eventi di Civil War… per She-Hulk la noia proprio non esiste. Possibile, allora, che in mezzo a tutto questo abbia anche trovato il tempo per sposarsi?

Prezzo: € 79,00

Pagine: 832

Rilegatura: Cartonato con sovraccoperta

Formato: cm 18.3X27.7

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, online

La Selvaggia She-Hulk 1

Per chi volesse recuperare direttamente dal 1980 le storie con protagonista la Gigantessa di Giada, il Marvel Masterworks La Selvaggia She-Hulk 1 raccoglie le sue origini e le prime avventure a fumetti a lei dedicate, in ordine cronologico. Ferita a morte da un proiettile, l’avvocato Jennifer Walters sopravvive solo grazie a una trasfusione di sangue di suo cugino… Bruce Banner, alias l’Incredibile Hulk! Da quel giorno Jennifer ha combattuto il crimine su due fronti: nelle aule di tribunale e come super eroina nei panni di She-Hulk.

Prezzo: € 28

Pagine: 320

Rilegatura: Cartonato con sovraccoperta

Formato: cm 17X26

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, online

She-Hulk 1: Una super eroina in carriera

Infine, dall’8 settembre sarà disponibile She-Hulk 1: Una super eroina in carriera in cui She-Hulk deve rimettere insieme i pezzi della propria esistenza, nei suoi panni di eroina e, ancora di più, in quelli del suo alter ego Jennifer Walters. Ha una carriera di avvocato da far ripartire, amici con riallacciare i rapporti e… nemici che preferirebbe evitare, se potesse. Il ritorno di una vecchia conoscenza rischia però di far saltare ogni suo piano. L’apprezzata romanziera Rainbow Rowell (Runaways) dà vita insieme ai disegnatori Rogê Antônio (X-Men: Red) e a Luca Maresca (The Avengers) a un nuovo inizio per la Gigantessa di Giada e riporta in scena un personaggio di culto amatissimo dai lettori.

Prezzo: € 18

Pagine: 120

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17X26

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online