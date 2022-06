I personaggi di ‘Blocco 181’ diventano fumetti grazie a EmaComics, le tavole

La serie Sky Original con Salmo diventa un fumetto grazie alle tavole della scuola EmaComics: ecco come gli studenti hanno interpretato i personaggi.

Blocco 181, la serie Sky Original che coinvolge Salmo nel ruolo inedito di attore e supervisore creativo, diventa un fumetto. A trasformare i protagonisti in personaggi sulle tavole sono stati i ragazzi della scuola di fumetto EmaComics attiva ad Abbiategrasso, nel milanese. La realtà nata nel 2015 ha saputo diventare in pochi anni una casa editrice indipendente molto apprezzata. Ora, oltre sessanta allievi hanno preso parte a una serie di incontri e attività circa il rapporto fra comics, cinema e televisione.

Per disegnare i personaggi, i giovani hanno potuto contare sulla lettura dei soggetti oltre sulla visione degli episodi. Il risultato è stato mostrato alla presenza di Nils Hartmann (EVP Sky Studios Italy & Germany), Andrea Dodero – fra i protagonisti della serie – e del fondatore e presidente di EmaComics Emanuele Leone.



Sono nove le illustrazioni che, lavorate da marzo, raccontano per immagini la storia di emancipazione. Sentimentale, familiare, sessuale e criminale ambientata tra le comunità multietniche di Milano. Nove tavole per altrettanti stili – manga, realistico e umoristico, fra gli altri – sviluppati grazie a un percorso che ha messo a confronto linguaggi diversi ma vicini e in dialogo fra loro.

Prodotta internamente da Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film, Blocco 181 si compone di otto episodi ambientati tra le comunità multietniche del capoluogo lombardo. La direzione è affidata a Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Dopo la messa in onda in prima tv, tutti gli episodi sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.

Tavole da Ufficio Stampa SKY