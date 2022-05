Obi-Wan Kenobi, cinque fumetti per conoscere la storia del Maestro Jedi

Protagonista della nuova serie Disney+ in uscita il 27 maggio, ecco le proposte di Panini Comics dedicate all’Universo di Star Wars.

Venerdì 27 maggio arriva sulla piattaforma Disney+ l’attesissima miniserie Lucasfilm dedicata al Maestro Jedi Obi-Wan. Così, a dieci anni da Star Wars: La Vendetta dei Sith, il grande Jedi – interpretato da Ewan McGregor – torna assoluto protagonista. E per l’occasione, Panini Comics propone cinque titoli per conoscere meglio il personaggio ed entrare nel mondo di Guerre Stellari con la preparazione migliore.

Il primo volume è Kenobi, romanzo ambientato su Tatooine, pianeta desertico su cui vive il solitario Ben. Intento a conservare il proprio isolamento, Ben altri non è che Obi Wan Kenobi, eroe delle Guerre dei Cloni impegnato a mantenere l’anonimato. Il motivo? Proteggere Luke Skywalker, ultima speranza della galassia. Ma il sangue di un innocente convincerà il Maestro a tornare a lottare.

La seconda proposta è un’edizione deluxe di Star Wars: I Diari di Ben Kenobi, riproduzione del diario con i racconti perduti del grande Jedi. Tra le preziose pagine, Obi-Wan sorvegliava in segreto un ancor giovanissimo Luke Skywalker su Tatooine. Sarà Jabba The Hutt a minacciare la sopravvivenza dell’intera galassia e a rendere necessario l’intervento del ‘Vecchio Ben’.

Cover Panini Comics Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

E si torna, invece, un po’ indietro nella storia con Maestro e Apprendista, racconto dell’addestramento di Obi-Wan e dei grandi maestri. Il lettore ritroverà, dunque, Yoda, Dooku, Qui-Go-Jinn fino al suo rapporto speciale con Obi Wan Kenobi. Star Wars – Epic – Le Guerre dei Cloni 1 viene riproposto in una nuova edizione (tre i volumi) che approfondisce una delle stagioni più emozionanti dell’intera saga.

È, infatti, il momento del grande scontro fra Jedi della Repubblica e droidi dei Separatisti che trasforma i Cavalieri Jedi in veri e propri generali. Da ultimo, Panini Comics presenta i disegni di Marco Cecchetto nella serie Star Wars: Obi-Wan & Anakin. I due personaggio, ricevuta una misteriosa richiesta di aiuto, sono costretti a partire per un pianeta remoto abitato da popoli non del tutto amichevoli.

Foto da Ufficio Stampa