Barbie torna in edicola con ‘Barbie Magazine’ e ‘La Mia Prima Barbie’

Storie, giochi, rubriche e bambole Mattel: tutto sui nuovi numeri di 'Barbie Magazine' e 'La Mia Prima Barbie'.

Barbie torna in edicola con i nuovi numeri di Barbie Magazine e La Mia Prima Barbie, le due riviste dedicate alla bambola più amata di sempre. Storie, giochi, curiosità e tante sorprese, edite a partire da questo mese da Panini Magazines.

Barbie Magazine

Barbie Magazine è la rivista ufficiale dedicata a Barbie, l’iconica bambola che si è fatta interprete delle trasformazioni estetiche e culturali della società lungo oltre mezzo secolo di storia. In edicola e online da mercoledì 5 ottobre, Barbie Magazine, nel mese più stregato dell’anno sarà accompagnato da tanti contenuti mostruosi come le avventure di Barbie e i suoi amici della Dreamhouse in una casa degli incubi, divertenti cruciverba, puzzle a tema Halloween, e molto altro.

Non mancheranno poi il poster del mese e l’amatissima posta di Barbie. In regalo con questo primo numero Barbie Veterinaria, una bambola originale Mattel che trasmette il messaggio Puoi essere tutto ciò desideri. Tema che viene ripreso anche nelle pagine del magazine con una sezione dedicata alle carriere ed in particolare alla scoperta della professione veterinaria.

La Mia Prima Barbie

Non solo Barbie Magazine, ma anche La Mia Prima Barbie torna in edicola con il numero in uscita sabato 15 ottobre (disponibile anche online). Pensata per i lettori e le lettrici più piccole, La Mia Prima Barbie si arricchisce di disegni da colorare e attività creative, rubriche e giochi. Come Barbie Magazine, anche il numero di ottobre de La Mia Prima Barbie celebrerà Halloween… e non solo! Tra i numerosi contenuti, non mancheranno le storie di Dreamtopia, per accompagnare i lettori alla scoperta delle emozioni. Insieme a La Mia Prima Barbie, un’altra bellissima Barbie ufficiale Mattel: Barbie Ballerina, disponibile in due splendide versioni.

Tutti in edicola e su Panini.it! L’appuntamento con i nuovissimi Barbie Magazine e La Mia Prima Barbie è ogni mese, rispettivamente dal 5 e dal 15 ottobre al prezzo di 15.90 €.