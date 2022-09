‘Io scioccobasito’, il primo libro di Marco Marfella ilMenestrelloh

È disponibile nelle librerie fisiche e negli store digitali il primo divertente libro de ilMenestrelloh, tra racconti e aforismi del quotidiano.

Si intitola Io scioccobasito il libro di Marco Marfella ilMenestrelloh, in libreria per Mondadori Electa. A rincarare la dose di un titolo che già da solo è la dichiarazione di uno stile di vita, ecco il sottotitolo: Racconti e aforismi malin-comici. “Un libro su consigli, consigli di vita”, recita l’alter-ego intervistatore nel trailer di lancio. La risposta vien da sé: “No, ma che ne so io come si comportano le persone normali?!”.

La voce irriverente del web, in queste sue pagine, vuole fare ridere e riflettere. “Il menestrello in epoca medioevale era un cantastorie, colui che intratteneva a corte. Il papà castoro della situazione, per intenderci”, spiega quindi Marfella. “Quindi ho deciso anch’io di scrivere dei racconti e aforismi. Tra l’altro, nei racconti ogni riferimento a fatti o persone è puramente voluto”. Con buona pace (o forse no) di chi viene citato.

“Non avrei mai immaginato di trovarmi qui, a scrivere queste righe”, si legge poi nella presentazione al volume. “All’inizio ho pensato di raccontarvi una bella storia d’amore, di quelle che finiscono male. Volevo fare proprio come Adele: monetizzare il dolore. Un sogno. Poi però ho pensato che un libro del genere non sarebbe stato adatto a me, e che la sera vi sareste struccate con le lacrime invece che con l’acqua micellare. Quindi ho deciso di fare qualcosa di diverso. Ma cosa?”

“Partiamo dal mio nome, mi sono detto […] ho pensato di fare anch’io il menestrello vero e proprio e di raccontarvi delle storie, ispirandomi a tutte le cose più assurde e improbabili che vedo ogni giorno intorno a me. Racconti più aforismi dunque, perché lo sapete, sono anche un po’ un poeta presso me stesso. Non aggiungo altro, ma vi auguro buona lettura. E mi raccomando, lasciate like + commento + condivisione!”

L’autore

Marco Marfella, in arte ilMenestrelloh (con l’h finale perché senza era già occupato), è nato in provincia di Napoli nel 1992. È giornalista e digital creator. Ogni giorno su Instagram, Facebook e Twitter intrattiene con la sua ironia oltre 600.000 follower. Sarcastico e irriverente, ilMenestrelloh è una delle voci più rilevanti nel panorama dei blogger e creator italiani. Questo è il suo primo, divertentissimo libro.