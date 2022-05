‘La farfalla bianca’, continua in libreria la serie di Easy Rawlins di Walter Mosley

Arriva in libreria il 5 maggio 'La farfalla bianca' di Walter Mosley, che prosegue la serie dedicata a Easy Rawlins.

Continua la serie di Easy Rawlins con l’uscita de La farfalla bianca, il romanzo di Walter Mosley edito da 21lettere. L’investigatore ruvido e arguto torna dunque dopo Il diavolo in blu, dove fanno la loro prima comparsa proprio i personaggi di Easy Rawlins e Raymond Mouse Alexander.

Ne La farfalla bianca, Mosley porta il lettore per le strade notturne di Los Angeles. Siamo a LA, nel 1956. La polizia non si presenta alla porta di Easy fino alla morte della terza ragazza. Finché a morire nello stesso modo efferato erano state soltanto ragazze di colore. Ora che la stessa sorte è toccata a una studentessa bianca, gli agenti hanno bisogno di Easy per infiltrarsi nel quartiere e trovare il serial killer. Ma Ezekiel Rawlins si rifiuta di aiutarli. Ora è padre, conduce una tranquilla vita familiare e i suoi giorni da detective sono finiti. I poliziotti se lo aspettano e usano metodi persuasivi come il ricatto. Se lui non collabora, il

suo migliore amico andrà in prigione. È così che Easy torna a percorrere le strade notturne di Watts e i vicoli più oscuri e contorti della mente di un astuto assassino, nel mistero più esplosivo di Easy Rawlins mai realizzato.

LEGGI ANCHE: Holdenaccio: «Elliott Smith e la volontà di nascondersi nella propria bolla»

Walter Mosley

Nel 2020 Walter Mosley è stato insignito del National Book Award alla carriera, per la prima volta assegnato a uno scrittore afroamericano, per la sua capacità di tratteggiare personaggi che sono specchio di un tessuto sociale complesso e allo stesso tempo intimo, dove l’espressione della diversità arricchisce anche thriller dal ritmo serrato. Prolifico e versatile autore losangelino, ha all’attivo più di sessanta pubblicazioni che spaziano tra i generi letterari più diversi e sono state tradotte in venticinque lingue. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Grammy, il National Book Award alla carriera e l’ammissione alla New York State Writers Hall of Fame.

Traduzione di Mario Biondi

18,00 € / 363 pagine / ISBN 9788831441353