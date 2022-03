Chiara Becchimanzi presenta ‘A CiascunA Il Suo’ a Milano

Chiara Becchimanzi presenta a Milano il libro 'A CiascunA il suo' presso Long Songs – Books & Café. Tutte le info.

Verrà presentato mercoledì 16 marzo alle ore 19.00, presso Long Songs – Books & Café di Milano (in via Stoppani, 11) A Ciascuna il Suo, il libro di Chiara Becchimanzi che ha dato vita anche a un podcast. Insieme a Chiara Becchimanzi, in quella che sarà una vera e propria presentazione performativa, anche l’autrice, scrittrice e blogger Chiara Gianni. La prenotazione è obbligatoria.

Due donne diverse si arrovellano sui loro fallimenti amorosi e sessuali, inanellando incastri esilaranti, precisamente ritagliati dalle mille realtà possibili. Da un lato Caterina, ufficio stampa all’eterna ricerca dell’anima gemella (ma la ricerca dell’anima gemella sarà essa stessa l’anima gemella?). Dall’altro Rebecca, musicista multitasking, affamata di vita (e assetata di aperitivo), che ha fatto del basto a me stessa un mantra. Tra le loro righe: uomini pasticcioni, imbranati, affascinanti, odiosi, pericolosi; sesso sognato, mal-gestito, straparlato, sopravvalutato, desiderato… senza dimenticare riflessioni semiserie sulla “crisi relazionale”: il dramma di un’intera generazione – quella della precarietà affettiva.

Il 3 aprile Chiara Becchimanzi tornerà a Milano – allo Zelig – per la data meneghina del suo spettacolo Terapia di Gruppo. Un esilarante flusso di coscienza che esplora le idiosincrasie e gli stereotipi a cui purtroppo siamo fin troppo avvezzi, fra ironia al femminile e stand up comedy, ma anche attivismo e impegno sociale.