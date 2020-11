I BTS con ‘BE’ si confermano da record su Spotify nel 2020

Il 20 novembre è uscito 'BE', il nuovo album dei BTS, e la band conquista un nuovo record su Spotify nel 2020.

Se in Italia abbiamo lodato le gesta di Sfera Ebbasta – il cui nuovo album Famoso ha sbaragliato tutti i precedenti record degli album italiani su Spotify – il dominio mondiale sulla piattaforma appartiene ai BTS. Venerdì 20 novembre è uscito l’album BE e, a distanza di 24 ore dalla sua uscita, l’album ha collezionato 42.8 milioni di stream su Spotify. È il più grande debutto sulla piattaforma di un gruppo in questo 2020 e la band batte se stessa, perché il precedente record era in mano a Map of the Soul 7, uscito lo scorso febbraio.

Non solo. Tutte le 13 tracce dell’album hanno debuttato nella Global Top 50, con sette tracce apparse nelle prime tredici posizioni. Se Dynamite aveva debuttato ad agosto alla posizione numero 1 della Global Top 50, Life Goes On ha debuttato alla posizione numero 3, seguita da Fly To My Room, Blue & Grey, Telepathy, Dis-ease e Stay (rispettivamente alla posizione numero 8, 9, 10, 12 e 13). Dynamite resta invece ferma alla posizione numero 2 della classifica.

I BTS restano comunque gli artisti con più stream in assoluto nel mese di novembre, con 62.1 milioni di stream su Spotify. E anche in Italia i BTS di sicuro non scherzano: per la prima volta, la boy band sudcoreana è infatti apparsa nella Top Ten radio con Dynamite alla posizione numero 9 (fonte Ear One).