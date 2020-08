BTS Map of The Soul ON:E, un concerto unico disponibile offline e online

Il concerto evento BTS Map of The Soul ON:E si terrà il 10 e l'11 ottobre e sarà una performance unica, disponibile sia online che offline.

Durante il Corporate Briefing della Big Hit Entertainment del 13 agosto è stato svelato che i BTS terranno un concerto che sarà disponibile sia online che offline. Del live – che si chiamerà Map Of The Soul ON:E è stato reso pubblico anche il poster ufficiale che mostra i sette ragazzi di spalle – vestiti di nero e rosso – in un’atmosfera sabbiosa e a tratti desertica. Il concerto, stando al poster, si terrà il 10 e l’11 ottobre e, anche se sarà trasmesso online, aprirà finalmente anche le porte al pubblico offline.

Nel comunicato ufficiale della Big Hit Entertainment sul concerto BTS Map Of The Soul ON:E si legge:

«BTS Map of The Soul ON:E si terrà il 10 ottobre (Sabato) e l’11 ottobre (Domenica) e sarà un evento disponibile simultaneamente sia online in streaming che offline. Speriamo che MAP OF THE SOUL ON:E, un concerto Online Edition unico, riscuota il vostro interesse. Solo pochi posti saranno disponibili per l’acquisto per le performance offline, nel rispetto delle misure governative del distanziamento sociale ai concerti per prevenire il Covid-19. Per favore restate aggiornati per ulteriori e più dettagliate notizie. Grazie».

Per ulteriori informazioni sul live, bisogna dunque attendere altre novità dalla Big Hit Entertainment.