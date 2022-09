X Factor 2022, Francesca Michielin: «Rivivo la stessa emozione di dieci anni fa»

Da vincitrice nel 2012 a conduttrice di ‘X Factor 2022’, al via giovedì 15 settembre in prima serata su Sky Uno: la nostra intervista a Francesca Michielin.

Correva l’anno 2011 quando per la prima volta X Factor entrava in casa Sky, con la vittoria di Francesca Michielin. A poco più di dieci anni dal 5 gennaio 2012, la giovane artista è più pronta che mai a tornare sullo stesso palco nel ruolo di conduttrice. Una scelta fortemente voluta dalla produzione del talent che, nell’edizione del ritorno alla piena normalità, rifonda lo show ripartendo dalle proprie radici.

E la macchina di XF2022 – show Sky Original prodotto da Fremantle – è ben oliata, con il primo appuntamento per il pubblico televisivo in programma il 15 settembre, per poi proseguire ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW. A poche ore dal debutto, Francesca Michielin racconta così le sue impressioni. “È un’emozione fortissima, più che altro mi sembra di riviere quello che ho vissuto dieci anni fa. Quel palco ti fa sempre venire i brividi e, per questo, capisco molto bene i ragazzi e le ragazze che ci salgono”.

“So che la conduttrice dovrebbe essere super partes ma faccio davvero molta fatica”, confessa in conferenza stampa Francesca. “Mi emoziono e mi dispiace anche per chi riceve dei no. Penso, poi, che la squadra sia bellissima e sono molto felice di esserci”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Un rapporto, quello con il programma, che Michielin coltiva da prima di parteciparvi, figurarsi di condurlo. “Come dice la mia mentore Simona Ventura, X Factor è un grande romanzo popolare con tanta voglia di emozionarsi. Ed è vero che c’è una liturgia precisa, schematica ma ha creato un linguaggio. Seguo X Factor da quando avevo 13 anni, in pratica sono cresciuta con questo show, e si finisce per affezionarsi proprio al programma in sé”.

Non solo XF2022 per Francesca Michielin

Cantautrice, musicista, scrittrice e anche conduttrice, Francesca Michielin sta vivendo un anno pieno di impegni, come il Festival di Sanremo dove è stata direttrice d’orchestra per Emma Marrone. Ma anche, il primo romanzo, un podcast di successo (Maschiacci) e tanta nuova musica. Proprio a pochi giorni dalla partenza di XF2022, infatti, è uscito il singolo più recente – Occhi grandi grandi –, canzone d’amore con uno spirito rock cofirmata dall’artista insieme a Davide Petrella e Stefano Tognini.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa Sky Italia

Ed è iniziata anche la nuova stagione del podcast Maschiacci – Per cosa lottano le persone discriminate oggi?, ideato e condotto dalla cantautrice. L’avventura proseguirà poi live con il tour bonsoir! – Michielin10 a teatro, dodici date prodotte da Vivo Concerti in partenza il 25 febbraio 2023 (biglietti su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati). Di seguito le date:

Sabato 25 febbraio 2023 PORDENONE Auditorium Concordia

Auditorium Concordia Domenica 26 febbraio 2023 TRENTO Auditorium Santa Chiara

Auditorium Santa Chiara Mercoledì 1 marzo 2023 ROMA Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica Martedì 7 marzo 2023 FIRENZE Teatro Puccini

Teatro Puccini Sabato 11 marzo 2023 FERMO Teatro Dell’Aquila

Teatro Dell’Aquila Sabato 18 marzo 2023 MANTOVA Teatro Sociale

Teatro Sociale Martedì 20 marzo 2023 MILANO Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Teatro Lirico “Giorgio Gaber” Giovedì 23 marzo 2023 TORINO Teatro Colosseo

Teatro Colosseo Venerdì 31 marzo 2023 LECCE Teatro Politeama Greco

Teatro Politeama Greco Mercoledì 5 aprile 2023 BOLOGNA Teatro Celebrazioni

Teatro Celebrazioni Giovedì 13 aprile 2023 PALERMO Teatro Al Massimo

Teatro Al Massimo Venerdì 14 aprile 2023 CATANIA Teatro Ambasciatori

Foto Kikapress