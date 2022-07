‘Bake Off Italia’, Tommaso Foglia: «Bisogna guardare anche la storia dei concorrenti»

New entry in giuria, il pastry chef Tommaso Foglia promette una decima edizione di ‘Bake Off Italia’ piena di sorprese. La nostra intervista.

Ottima annata per il nolano Tommaso Foglia che, dopo essere stato nominato dal Gambero Rosso ‘ Pastry Chef dell’anno 2022’, entra nella giuria di Bake Off Italia – Dolci in forno. New entry al fianco dei confermatissimi Ernst Knam e Damiano Carrara, Foglia fa il suo debutto nell’edizione numero dieci del cooking targato BBC e prodotto da Banijay Italia. I nuovi episodi vanno in onda in prima serata su Real Time dal 2 settembre, ma i forni sono già caldi. E incontriamo il nuovo giudice proprio sul set rinnovato dello show.

Entrare nella famiglia di Bake Off Italia, ci racconta Tommaso Foglia, “è stato facile, immediato. Mi hanno accolto benissimo: sembra di conoscerci da una vita! Tutti mi hanno dato dei consigli e aiutato soprattutto a riconoscere quelle che sono le dinamiche nella produzione dei dolci in questo contesto”. “Vengo dal mondo della formazione – continua il pasticciere – ed è un’altra tipologia di ambiente. Qui siamo sotto un tendone, con temperature diverse e bisogna comportarsi in maniera diversa dal punto di vista lavorativo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Foglia (@tommasofoglia_pastry)

E, poi, dettaglio non certo trascurabile, ci sono le telecamere. “L’approccio non è stato difficile”, ci confessa Foglia. “Ma è stato difficile iniziare a essere sciolto davanti a una telecamera, riuscire a essere me stesso. Ci ho messo dieci minuti, poi è andato tutto alla grande. Dal primo giorno ringrazio quella chiamata, ricevuta mentre ero in Venezuela. Ricordo fu una festa assurda e da lì si sono susseguite notizie positive. Credo che il bene attrae il bene”.

LEGGI ANCHE : – ‘Bake Off Italia’, Ernst Knam: «Anche il pubblico a casa impara molto»

“I concorrenti mi sembrano molto determinati e hanno veramente voglia di mettersi in gioco – osserva ancora – Questa è una cosa che ammiro tanto perché, secondo me, nel momento in cui si giudica bisogna guardare non solo quello che fa e come lo fa ma anche la sua storia. Bisogna essere empatici nei confronti del concorrente”.

“All’estero noi italiani siamo visti molto bene anche nel settore della pasticceria – spiega il neo giudice – Se posso dire una cosa, però, noi italiani dovremmo essere un po’ più bravi a fare squadra e a pubblicizzarci a vicenda in maniera positiva”.

“Che giudice sarò? Sarò me stesso. Oggi manca la curiosità, perché tutti vogliono arrivare ma nessuno si chiede come. – conclude Foglia – Nella mia squadra ho trovato persone curiose di crescere, di apprendere e farsi anche contaminare dalle esperienze all’estero. Se i ragazzi iniziassero a essere un po’ più curiosi sarebbe tutto più facile”.

Foto da Ufficio Stampa MN