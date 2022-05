Biagio Antonacci: ‘Seria’, «una canzone su cura e uguaglianza»

Si intitola Seria il nuovo singolo di Biagio Antonacci, uscito il 27 maggio e prodotto da d.whale e Placido Salamone. Un brano «dalla melodia italiana, ma con la modernità del groove», come ci spiega Biagio, che anticipa il prossimo album di inediti in uscita entro il 2022.

LEGGI ANCHE: ‘BTS Radio: Past & Present’ su Apple Music 1: lo show radiofonico condotto dai BTS

«Alla fine Seria è un suono, la canzone gliela costruisci intorno ed è la cosa bella. – ci racconta il cantautore – Pensandoci, l’ho fatta diventare una canzone in cui racconto la titubanza di una donna nel lasciar la sua vita e nell’affrontarne una nuova. Con un nuovo amore, che sente ma che teme. Canto la funzione dell’amore più autentico, il rispetto della libertà altrui. La richiesta di collaborazione, basata però su una decisione autonoma. Cerca di esser seria è un modo di dire. È come la parola amore, cosa vuol dire oggi? Conosco la passione, l’attrazione, ma non so spiegare cosa sia l’amore».