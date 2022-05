Valeria Vedovatti alle prese con le challenge più insolite del web

Attiva dal 16 maggio, la piattaforma Elisium promette intrattenimento per tutti i gusti. Tra i protagonisti c’è Valeria Vedovatti: la nostra intervista.

Da lunedì 16 maggio è attivo Elimobile, primo social mobile operator italiano che attraverso la piattaforma Elisium promette intrattenimento per tutti i gusti. La community propone contenuti esclusivi con protagonisti alcuni dei volti più amati del web e non solo. Dalla serie tv di Maccio Capatonda alle video ricette di chef Carlo Cracco fino agli idoli dei più giovani. Tra loro anche la creator Valeria Vedovatti alla guida di Vale Wired.

In dieci episodi, l’influencer si mette alla prova – divertendosi e divertendo – simulando e spiegando le challenge più assurde dei social. “Sto creando una serie di video in cui ripeto le challenge più strane e famose per caprie, una volta per tutte, se sono davvero fattibili. C’è, infatti, questo mistero: ma si riusciranno a fare? Io proverò insieme al pubblico a risolvere questi esperimenti… vi anticipo che ci saranno angurie, elastici, magliette da mettere una sopra l’altra”.

“Sicuramente ci sarà da ridere perché io sono un po’ maldestra e so già che farò qualche danno ma sarà divertente”. E se gli insetti non mancheranno, quello che, invece, non ci sarà sono serpenti e ragni: “non sono proprio tra i miei animali preferiti!”.

“Temo un po’ il fatto di crescere in sé, perché mi piace avere tanta energia e so che questa, con gli anni, calerà”, osserva Vedovatti. “D’altra parte confrontarmi con un pubblico anche più adulto mi interessa molto. Ho due lati: quello più leggero e divertente, e uno più riflessivo. Quindi spero di confrontarmi anche con un pubblico maturo”.

“A me piacciono le cose dinamiche, in generale, e il mistero – spiega Valeria Vedovatti – quindi preparatevi a cose pazzerelle. Questo periodo è molto intenso, per me, perché oltre ai tanti progetti a cui sto lavorando ho anche la maturità e il test di ammissione all’università”, ci confessa ancora la creator. “Devo riuscire a incastrare tutto, ma davvero sto preparando cose belle, cercando di rinnovarmi. Mi piace portare un tocco di originalità e di me al pubblico”.