‘Mix and Match’, i consigli di stile di Marta Losito: «Non esiste un look sbagliato»

Attiva dal 16 maggio, la piattaforma Elisium offre contenuti di intrattenimento esclusivi con alcuni volti noti. Tra i creator più amati anche Marta Losito: la nostra intervista.

Attivo dallo scorso lunedì 16 maggio, Elimobile è il primo social mobile operator italiano che attraverso la piattaforma Elisium offre contenuti di intrattenimento esclusivi. Dalla cucina all’allenamento, dalla musica alla moda, dagli esports al hairstyle. E tra i volti noti che il neonato servizio mobile ha voluto coinvolgere c’è la popolarissima creator Marta Losito.

Alla giovane influencer il compito di fornire i migliori consigli in fatto di look e abbigliamento grazie a Mix and Match per regalare i suggerimenti necessari per essere perfette in ogni occasione. “Nel mio format parliamo di moda mixando gli outfit e commentando quelli delle celebrities più importanti, dalla scarpa alla gonna alla borsa”, ci spiega Losito. “Mi sono divertita veramente molto perché poi è il mio mondo e mi ha permesso di esprimere il mio concetto di moda”.

“Sono convinta che ognuno si debba sentire bene con qualsiasi tipo di look”, afferma Marta Losito. “Non c’è un look sbagliato, se ti piace è quello giusto. È quello che faccio anche io, esprimendo la mia personalità a seconda della giornata, se sono triste o felice. Ma il tacco non manca mai!”.

“La moda è una forma d’arte a tutti gli effetti e a me piace esprimerla in tantissimi modi. Forse curo meno la giacca, che non amo particolarmente, mentre amo soprattutto la scarpa”, ci confessa Marta. Che ha un sogno speciale: quello di commentare, o meglio ancora calcare, il carpet del Met Gala. “Ho avuto la grandissima occasione di sfilare sul red carpet di Venezia, tra i più importanti al mondo, ma sicuramente il Met Gala è il mio sogno nel cassetto. Non dico che è irraggiungibile perché non si sa mai… e poi c’è veramente di tutto, è facilissimo parlarne e aprire dei dibattiti”.

Foto Kikapress

LEGGI ANCHE : – Valeria Vedovatti alle prese con le challenge più insolite del web

“Il social deve essere utilizzato per mandare messaggi positivi”, sostiene la creator, “ed è quello che cerco sempre di trasmettere io. Non importa se a qualcuno non piace il mio vestito nel momento in cui io mi ci sento bene e sono sicura di quello che indosso”. Impegnata sul fronte scolastico con l’esame di maturità e su quello professionale anche con un progetto legato alla moda ancora top secret, Marta Losito spiega quanto sia importante il sostegno delle persone che la affiancano nella quotidianità.

“Io dico sempre che nella vita si può fare tutto, basta volerlo e avere un obiettivo – sostiene ancora l’influencer – Non mento su questo, e ti dico che non è facile, sono la prima a volte a cercare di fare tutto ma sono umana e ho i miei momenti di sconforto. È importantissimo avere vicino persone che ti amino: se non ci sono loro, il resto non potrebbe funzionare. A partire dalla famiglia e dagli insegnanti che mi trattano come una persona normale, perché è quello che sono”.

Foto Kikapress