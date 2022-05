Rinascere, Giancarlo Commare «Con Manuel ci siamo abbracciati e non abbiamo avuto bisogno di parole»

Lunedì 8 Maggio in prima serata su Rai1 andrà in onda ‘Rinascere’ film diretto da Umberto Marino che porta sul piccolo scherma la storia di […]

Lunedì 8 Maggio in prima serata su Rai1 andrà in onda ‘Rinascere’ film diretto da Umberto Marino che porta sul piccolo scherma la storia di Manuel Bortuzzo. A dare il volto al protagonista Giancarlo Commare, mentre nei panni dell’allenatore di Manuel troviamo Alessio Boni.

“Rinascere è un film che parte da un libro, che a sua volta racconta una storia vera e contemporanea. Il protagonista è un ragazzo che ha saputo suscitare solidarietà e simpatia incarnando valori positivi e la speranza di farcela mentre il paese e il mondo erano immersi nelle paure della pandemia. Manuel Bortuzzo e la sua famiglia non sono eredi di qualcuno di cui volevo raccontare la storia, loro vivono ora, nello stesso mondo in cui vivo io, quindi mi sono riproposto di trattarli con garbo e pudore, estraendo dalla loro vicenda quel che poteva essere importante anche per tutti noi.” Umberto Marino – Regista

Promessa del nuoto, Manuel Bortuzzo aveva appena fatto il tempo per accedere alle Olimpiadi, quando la sera andando ad una festa con la sua ragazza viene raggiunto da un proiettile nella schiena. Un tragico scambio di persona segna per sempre la sua vita: Manuel non potrà più camminare. Inizia così un nuovo capitolo della sua vita, in cui è deciso a non mollare. Dopo un lungo periodo di riabilitazione al Santa Lucia di Roma, tornare a nuotare con l’obiettivo di partecipare alle Paraolimpiadi.

Ad interpretare Manuel nel film è Giancarlo Commare (attualmente in scena con il musical di successo Tutti parlano di Jamie).

“Questa storia mi ha insegnato ancora di più a non soffermarmi e sprecare le mie energie su cose piccole. Dobbiamo sempre trovare il modo di andare avanti e guardare le cose da un altro punto di vista.” Giancarlo Commare

Vi lasciamo alla nostra video intervista con Giancarlo Commare, ricordandovi che l’appuntamento con Rinascere è per lunedì 8 maggio alle 21,25 su Rai 1.

