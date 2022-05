Kalush Orchestra: «Faremo tutto ciò che è utile per l’Ucraina»

Sono tra i favoriti all'Eurovision Song Contest 2022, e la Kalush Orchestra si sente indubbiamente «responsabile». L'intervista.

Sono tra i favoriti all’Eurovision Song Festival 2022 con il brano Stefania, sicuramente perché la vittoria degli ucraini Kalush Orchestra sarebbe un segnale politico e non solo musicale. Di sicuro, l’interesse della band è quello di portare la propria musica sul palco di Torino, sensibilizzando nello stesso tempo sul conflitto in corso in patria.

«La canzone è dedicata a mia madre, Stefania è il suo nome. – dice il frontman Oleh Psjuk – Dopo l’inizio della guerra, questa canzone ha significato molto per tante persone. In parecchi hanno interpretato il brano come se parlasse della patria, dell’Ucraina come una madre. E molti sentono la mancanza delle loro madri. È il motivo per cui la canzone è nel cuore di tanti ucraini e speriamo che anche gli europei arrivino ad amarlo».

Attiva dal 2019, la band Kalush porterà all’Eurovision un’estensione del gruppo originale.

«La Kalush Orchestra è nata alla fine del 2021. – ci spiegano infatti – È un’altra versione della band Kalush. Abbiamo inglobato giovani musicisti folk ucraini. Igor, che fa parte della band, già li conosceva. La scena musicale folk ucraina non è molto grande e si conoscono tutti tra loro. È anche il motivo per cui abbiamo creato una versione più grande della band. In poche parole, facciamo rap più musica folk. È qualcosa di autenticamente antico. Qualcosa che arriva dai nostri antenati ma, nello stesso tempo, è unito a un sound nuovo e attuale. Molte persone pensano che l’antico sia imbarazzante e che non sia cool. Noi agiamo al contrario, prendiamo qualcosa di antico, di dimenticato e lo mescoliamo a un sound nuovo. Questa è la Kalush Orchestra e ha conquistato il cuore di tantissime persone».

Per ottenere questo nuovo e inedito sound, la Kalush Orchestra ricorre a «strumenti originali folk poco conosciuti». Come il telynka, «strumento che si suona con un solo dito».

«Sembra la sopilka, una specie di flauto, che invece è più noto come strumento folk. – ci spiega la band – Sono simili, ma i veri amanti della musica noteranno subito la differenza, anche in formato mp3».

E, infine, sulla situazione in Ucraina chiosano: «Sentiamo una grande responsabilità. Faremo tutto ciò che è in nostro potere. Siamo sempre a fare le prove e facciamo tutto ciò che è utile ora per il nostro pease».