Il ritorno di Mostro è ‘Da Paura’: «Musica diversa, nuova, più energica»

Mostro ci racconta 'Da Paura', il nuovo singolo e il primo brano sotto Sony Music - Epic Records Italy. La nostra intervista.

È un nuovo corso per Mostro e inizia col singolo Da Paura, il primo sotto Sony Music – Epic Records Italy. Uscito il 25 marzo su tutte le piattaforme digitali, Da Paura è stata prodotta dai 2nd Roof ed è quasi una didascalica dichiarazione d’intenti.

«Sicuramente è il primo punto di un percorso completamente nuovo. – ci dice il rapper romano – Mi si sono aperte nuove possibilità. Venivo da una realtà in cui iniziavo a essere stretto nel cerchio che io stesso mi ero creato. Sentivo di aver esaurito le possibilità intorno a me e, quando mi si è affacciata questa possibilità di fare cose mai fatte prima, l’ho colta subito perché era un’esigenza che sentivo dentro di me».

Da Paura rispecchia questo cambiamento. «Suonava diversamente dal mio solito modo di presentarmi al pubblico – dice Mostro – ma penso che sia importante per un artista che il pubblico lo segua e non sempre il contrario. Era un test per iniziare a tutti gli effetti un percorso e un sound nuovo».

«È cambiato sicuramente il mio modo di lavorare, darà un gusto diverso alle altre canzoni. – continua – Non sono più a casa mia, ma sono in studio con i produttori, si lavora una base da zero e ci si confronta su tutto. È stato più difficile mentalmente. Ho lavorato sempre con gli stessi produttori, ma eravamo arrivati a un punto in cui avevamo bisogno di intraprendere nuove strade. Questo mi spaventava, ma dopo un battesimo di fuoco ho capito che si poteva strafare. Musica diversa, nuova, più energica. E ci credo di più».

E, a proposito della cover, Mostro conclude: «Da subito avevo in mente il collage. Sono un po’ fan di quel mondo un po’ gore che poi diventa quasi ironico».

Foto: Antonio De Masi